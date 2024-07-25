小米細摺Xiaomi MIX Flip實試　超強Leica人像攝影、多用途外屏取勝

小米首部摺疊式智能手機Xiaomi MIX Flip，以旗艦級功能進軍市場。

小米首部鏡盒形摺疊式智能手機Xiaomi MIX Flip即將推出，雷軍在發布會上提到為何這麼遲才推出細摺，因為作為品牌首部細摺機，要集好看、大外屏、旗艦及Leica影像於一身，而且要不用打開都好用，才不致於成為美麗小廢物。功能配置可參考早前報道，今次集中主力講講外屏用後感及相機試拍。

機身輕巧細小 Xiaomi MIX Flip備有黑色及淺紫色可選，淺紫色機身帶有閃粉效果，附機送贈的保護殼，質感亦不錯。今次特別加入不少可愛元素，例如外屏萌寵動畫、化妝鏡功能等，相機亦有大量美顏修圖效果，明顯針對女性用家。機身長度為85.54毫米、闊74.02毫米，摺合厚度僅15.99毫米，192克可輕易一手掌握，亦能放進各種小廢包內不佔空間。

實用好玩外屏 Xiaomi MIX Flip細摺最大賣點是4.01吋外屏，獨特之處是規格幾乎跟內屏一樣，解析度達1.5K、3000 nits峰值亮度、120Hz更新率、460PPI、DC調光及專業護眼等功能。自動旋轉方向，更可以直接使用各種app及功能。 除了當作自拍神器，亦可以接聽及打電話、支援Chrome瀏覽器、Google Maps、用Spotify聽歌、碌Facebook等，QWERTY鍵盤亦跟內屏一樣闊，可以打字撰寫訊息，基本上所有手機操作均可完成。16:9畫框可播放YouTube，同時旁邊的智慧懸窗可顯示時鐘、天氣等小工具，相當實用。 採用特製鉸位，內屏幕摺痕不算太明顯可接受，外殼更註明LEICA字樣，更有虛榮感。最方便是開合皆可通話，近轉軸側亦有一顆獨立麥克風，閉合態下仍能與上方邊框降噪麥克風組成收音系統，音質與打開無異。