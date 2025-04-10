小米購物優惠活動全攻略　手機平板家電有折兼送贈品超市禮券

小米在4月推出大量購物優惠，小米之家直營店、專賣店、官網、各大零售商門市及網站均可有折扣，產品包括多款手機、平板及智能家電，值得留意！

全產品購物優惠 大量產品包括Xiaomi、Redmi及POCO的手機及平板，亦有家電如Xiaomi電視、掃拖機器人、穿戴產品如智能手錶和耳機，都有額外折扣及贈品優惠。4月10日Xiaomi電視A Pro 65更由$3999減至$2999，相當抵買！ mi.com獨家優惠

頁面領券 即日起至4月30日於mi.com換領購物現金券，包括$80、$160、$280及$400面額，每個MI ID每天限領1張，領購物現金券可在4月30日晚上11:59前使用。

超市禮券換領 於以上指定時間內，購買POCO手機（POCO F7 Series 及POCO M7 Pro 5G不適用）滿指定金額，將額外獲得$50或$100超市現金券。

以舊換新回贈 以「舊機換新機」方式購買Xiaomi 15、POCO F7 Ultra、POCO F7 Pro及POCO M7 Pro 5G手機，可額外獲得指定的現金回贈，由$100至$500。

滿額加購 在小米官網單筆消費滿$3500（全場通用，新品除外），可以加購價$69換購原價$269的小米行動電源10000 33W口袋版Pro。