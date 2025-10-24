小米雙11狂歡購物節　優惠高達66折、MIX Flip摺機減三千

小米一年一度的雙11狂歡購物節將由即日起至11月16日舉行，今年有產品價格折扣、優惠券及消費獎賞，萬勿錯過！
官網購物優惠
凡於即日起每日早上10:00至11月16日晚上11:59期間，小米官網將享有精選手機及平板優惠，當中包括旗艦型號Xiaomi 15 Ultra、POCO F7 Ultra、中階型號Redmi Note 14以及POCO M7 Pro等，折扣由78折至9折不等，減最多有Xiaomi MIX Flip細摺只售$4499。
平板方面亦有Xiaomi Pad 7系列、Redmi Pad 2等，94折起或送保護殼。星級家電推介則有Xiaomi掃拖機器人、智慧顯示器及小米空氣淨化器等，最低可達65折。
官網領折扣券
即日起每日早上10:00至11月16日晚上11:59期間，憑每個Mi ID於官網可領取以下3款現金券和折扣券（每款限領兩張），可於10月24日晚上8:00至11月16日晚上11:59期間內使用。
．現金券價值$200，用於購買POCO手機及AIOT產品，滿額$3000時使用，新品不適用
．現金券價值$50，用於購買POCO C85手機時使用
．5折券最高減$1111，用於購買所有產品使用
消費最高送手機
按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位，將可獲得以下產品：
第一名：Xiaomi 15T（12GB + 512GB）
第二名：Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 43 2025
第三名：POCO C85
加價換購優惠
單筆消費滿$1111（新品不適用），即可以優惠價$69購買Xiaomi自帶線行動電源10000 33W 深空藍或淺咖色乙部。
購POCO手機送禮
購買POCO手機滿$3000及以上，可獲贈價值$100超市禮券，滿港幣$3,000及以下可獲贈價值港幣$50超市禮券，數量有限，先到先得。