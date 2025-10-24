小米雙11狂歡購物節　優惠高達66折、MIX Flip摺機減三千

小米一年一度的雙11狂歡購物節將由即日起至11月16日舉行，今年有產品價格折扣、優惠券及消費獎賞，萬勿錯過！

官網購物優惠

凡於即日起每日早上10:00至11月16日晚上11:59期間，小米官網將享有精選手機及平板優惠，當中包括旗艦型號Xiaomi 15 Ultra、POCO F7 Ultra、中階型號Redmi Note 14以及POCO M7 Pro等，折扣由78折至9折不等，減最多有Xiaomi MIX Flip細摺只售$4499。

平板方面亦有Xiaomi Pad 7系列、Redmi Pad 2等，94折起或送保護殼。星級家電推介則有Xiaomi掃拖機器人、智慧顯示器及小米空氣淨化器等，最低可達65折。