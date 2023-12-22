小米電視行貨到 首發Max與A Pro系列

今次率先抵港的Xiaomi電視，分別是針對大單位擺放的Max Series，提供1,000nits峰值亮度、支援寬廣色域3,840 x 2,160的4K影像、內置Dolby Vision及Dolby Atmos聲畫技術。電視具備144Hz更新率和120Hz動態補償技術，達到毫秒級的補幀，使高速動態影像更順暢。當中Max 100屏幕採用Full Array LED背光技術，可以384分區控光，配備240Hz VRR可變更新率，對於觀看運動賽事、電影或者打機，都能帶來十足刺激的臨場感。電視又內置兩組支援DTS-X的15W沉浸式立體聲喇叭，對應Dolby Audio技術，重現影院級的聲音體驗。最正的是，85吋和100吋分別僅賣7,999港元與18,999港元，同級電視來說可謂平霸！

千呼萬喚，小米香港終於引入Xiaomi電視，仲要聖誕展開預訂，2024年1月中旬上市！今次香港官方將推出兩個Xiaomi 4K電視系列，分別是Max Series與A Pro Series，共提供6種不同尺寸，全面覆蓋香港不同戶型。其中前者設有85吋及100吋，提供144Hz更新率；後者走大眾化路線，有齊43、55、65和75吋選擇，支援120Hz競技模式，滿足多媒體娛樂需要。

至於Xiaomi電視A Pro Series同樣支援4K畫質及120Hz競技模式，內置60Hz更新率及DCI-P3 78%廣色域，畫面順滑流暢，細節豐富。在音效方面，該系列均內置兩組10W的沉浸式立體聲喇叭(A Pro 43採用兩組8W喇叭)，全系列隨盒同樣附送雙電視座架，方便用戶可以隨意擺放。

買電視送Xiaomi TV Stick 4K

小米電視能夠極速供港，多得香港官方推出優惠，凡購買任何尺寸型號，即獲贈Xiaomi TV Stick 4K乙支(價值：237港元)，以便迅速升級。TV手指具備Google TV功能，可使用Google Assistant，支援更多影音內容，打開電視就能快速找到自己常用的應用程式、訂閱的頻道、電影與節目，用家毋須擔心串流平台不適用香港地區。

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