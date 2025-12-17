小米 10000mAh 新手機曝光 比 HONOR Magic 8 Pro 更薄?

小米旗下 10000mAh 手機據傳將會比 Magic 8 Pro 更加纖薄。據最新流出的消息指出，小米正積極研發一款配備超大容量電池的新機，其厚度甚至可能較HONOR Magic 8 Pro 旗艦機型更薄。有爆料稱這款設備已準備就緒，預計在未來數月內正式推出。

傳小米 10000mAh 機身厚度不超過8.5mm

知名爆料人 @DigitalChatStation 透露，小米手機產品線即將迎來一款全新的 10000mAh 電池機型，其厚度很可能比許多旗艦手機更為纖薄。該爆料者同時指出，這款大電量手機將支援 100W 有線超級快充以及強勁的無線充電功能。此外，其機身厚度將不超過 8.5mm，預計會成為吸引用戶的一大亮點。