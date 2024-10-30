小米 15、15 Pro正式發布 全球首發Snapdragon 8 Elite旗艦新品

小米昨晚（10月29日）在中國內地舉行發佈會，正式推出小米15系列手機，包含小米15和小米15 Pro兩款型號。該系列手機首發搭載高通Snapdragon 8 Elite移動平台，採用台積電第二代3nm工藝，CPU配備兩顆4.32GHz超級核心和六顆3.53GHz性能核心，GPU為Adreno 830，性能較上代提升45%。同時，新機配備翼型環形冷泵散熱系統，確保長時間遊戲也能保持高幀率。

小米15：小尺寸旗艦，多彩機身吸睛 小米15採用6.36吋1.5K低功耗OLED直屏，邊框窄至1.38mm，解析度為2670x1200。機身輕薄，僅重191g，厚度為8.08mm，並採用一體航空鋁邊框和一體化3D冷雕技術打造的相機模組。一大亮點是多彩的機身設計，提供丁香紫、淺草綠、白、黑四種標準顏色，以及亮銀版、定制版和鑽石版。其中，亮銀版採用3D熱彎玻璃背蓋，帶來波浪觸感和鏡面效果；定制版提供20種機身顏色和2種邊框，多達40種配色組合；鑽石版則鑲嵌有一顆培育鑽石，並搭配鱷魚紋素皮後蓋和鑽飾相機蓋板，更顯奢華。

小米15 Pro：2K微曲屏，升級潛望式長焦鏡頭

小米15 Pro：2K微曲屏，升級潛望式長焦鏡頭 小米15 Pro則搭載6.73吋2K全等深微曲屏，解析度為3200x1440，兼顧手感和防誤觸。雖然螢幕解析度更高，但官方宣稱其功耗與小米15的1.5K螢幕基本持平。機身厚度為8.35mm，重量為213g。配色方面，提供岩石灰、白、雲杉綠和亮銀版四種選擇。

Leica三攝系統，Pro版搭載5X潛望式長焦 兩款新機均搭載Leica三攝系統，並支援全焦段Dolby Vision 4K 60p錄影。小米15採用5000萬像素主鏡頭（光影獵人900感光元件，等效23mm）、5000萬像素60mm長焦鏡頭和5000萬像素14mm超廣角鏡頭。小米15 Pro的主鏡頭和超廣角鏡頭與普通版相同，但長焦鏡頭升級為與小米14 Ultra相同的5X 120mm潛望式鏡頭，並支援30cm長焦微距拍攝。前置鏡頭方面，兩款手機均為3200萬像素。

澎湃OS 2加持，強化跨裝置互通和AI功能

澎湃OS 2加持，強化跨裝置互通和AI功能 小米15系列預載基於Android 14的澎湃OS 2 (HyperOS 2) 系統，除了提升流暢度和穩定性外，更強化了跨裝置互通性，例如可與Mac電腦分享畫面和資料，直接打開iWork文檔。AI功能也得到提升，可利用生成式AI將影片轉化為電影感鎖定螢幕，「超級小愛」則能識別、記憶各種內容並協助完成複雜操作。

續航和快充：大電池，快速回血 小米15配備5400mAh電池，支援90W有線和50W無線快充；小米15 Pro則配備更大的6100mAh電池，同樣支援90W有線和50W無線快充。兩款手機均支援30W磁吸充電（需搭配專用保護殼）。

售價和發售日期 小米15提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB四種規格，售價分別為4499起，折合約港幣約$4,899。小米15 Pro提供12GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB三種規格，售價分別為5299起，折合約港幣約$5,770。兩款新機已於即日開啟預售，10月31日正式發售。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章