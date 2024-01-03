小米 POCO X6 Pro 及POCO X6 手機規格流出？ 效果圖疑曝光 6400萬像主鏡頭

小米的子品牌 Redmi 中高階手機 K70E，或會於廠方另一品牌 POCO 衍生為 X6 系列手機，並很大機會在日內於海外市場曝光。新近更有疑似小米 POCO X6 和小米 X6 Pro 的官方效果圖在網絡流傳，並有更豐富資訊，包括小米 X6 Pro設6400萬像主鏡頭等細節曝光。

據外媒早前展示疑似 POCO X6 Pro，得知其頗大機會為傳聞中小米子品牌 Redmi 旗下、中高階定位 K70E 手機的衍生型號；外觀上其繼承了 POCO 重點手機型號必備的黃黑配色，機背攝像模組擺位基本承襲自原型裝置 K70E、亦擁有近似中置開孔屏設計。硬件配置方面，消息指現時唯一能確認 小米POCO X6 Pro 或用上 K70E 同款 6,400 萬像主攝像模組。

小米 POCO X6 手機規格傳擁有 6400 萬像主鏡頭（網上圖片）