小米 Watch 5智能手錶 功能包括全球首發EMG肌肉電測量

設計方面，小米 Watch 5 採用雙面人造藍寶石水晶玻璃，搭配一體成型不鏽鋼錶殼，能有效防止日常刮傷與碰撞損傷。裝置配備 1.54 吋 AMOLED 螢幕，邊框僅2.6mm，屏佔比達 78.28%，解像度為 480 × 480 像素，最高亮度可達1500nit，確保戶外環境下依然清晰可見。

小米推出全新 Watch 5 ，該智能手錶搭載多項實用工具與功能，以簡潔精緻的外觀設計，為健康與運動監測帶來全新體驗。Watch 5提供標準藍牙版與 eSIM 版兩種型號，後者支援獨立通話與訊息收發，讓用家能夠脫離手機單獨使用。

錶帶選擇方面， Watch 5用家可根據喜好搭配氟橡膠材質的卡其綠或黑色款式，亦可選用真皮錶帶。若追求更高階質感，更可額外選購專屬的 3D 打印鈦金屬錶帶。

續航表現上，內建 930mAh 電池在正常模式下可提供 6 天使用時間，若開啟省電模式則可延長至 18 天。手錶採用雙核處理器架構，結合 Snapdragon W5 Gen 1 與恆玄 BES2800BP 晶片，確保流暢運作效能。

本次產品最大亮點在於加入 EMG（肌電圖）感測器，成為全球首款支援此功能的智能穿戴裝置。該感測器能透過檢測肌肉與控制神經的電訊號活動，協助使用者掌握肌肉神經健康狀態。此外，手錶還配備心電圖（ECG）心率感測器，支援超過 150 種運動模式監測。