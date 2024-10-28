小米11月新品登場　抵玩$699 POCO手機、全新多士爐及水牙線

小米在11月即將推出多款新產品，包括新款智能手機、室外攝影機、智能電視、智能寵物飲水機以及全新於香港上市的多士爐及水牙線，涵括流動、影音及生活產品。
POCO C75特大螢幕
全新POCO C75採用6.88吋螢幕，機身薄至8.22mm，加上支援高達120Hz的刷新率，視覺效果生動流暢，螢幕經 TUV萊茵護眼認證，具備低藍光和無閃爍性能，另附有深色模式和閱讀模式，長時間使用減輕眼睛疲勞。
搭載八核處理器、內置高達16GB RAM及支援擴充記憶體，以及5,000萬像素AI雙鏡頭系統及1,300萬像素前置鏡頭，並有底片攝影功能，提供多款創意濾鏡，相機配置不差。內置5,160mAh 電池及支援18W快速充電。
共有錆、綠及金色3種顏色，8+256GB和6+128GB兩種型號，建議零售價分別為$899和$699；將於10月31日晚上8時起於小米官網正式開售。當晚觀看直播購買手機，送$50超市禮券。 即日至31日4pm於小米官網預約並購機，即獲送Xiaomi Type-C耳機；在10月31日8pm至11月12日11:59pm購買，即可以$169換購Xiaomi行動電源30,000mAh。
Xiaomi雙鏡頭室外攝影機
Xiaomi室外攝影機CW500雙攝版採用雙鏡頭搭配f/1.6大光圈設計，帶有固定位置鏡頭及雲台鏡頭，以捕捉更多場景細節，水平355°、垂直95°旋轉，可直接在Mi Home App控制，兩者均支援2.5K 超清晰成像及雙頻Wi-Fi6（2.4GHz 和 5GHz）。同時配備人工智慧人體及車輛偵測，只需連接Mi Home App，就會收到偵測警報影片。
內置4個智慧全彩夜視白燈及雙向語音通話功能，在夜晚或低光源環境下會自動亮起，拍攝清晰影像。高靈敏度咪高峰和高功率揚聲器，在10米距離內通話仍保持清晰，還支援IP66防水等級。建議零售價為$429，於10月31日發售。
Xiaomi多士爐
Xiaomi多士爐採用35mm寬槽設計，麵包兩側均勻受熱，適合不同厚度的麵包烘烤。同時配備可折疊多士架，當迷你烤箱使用。內置趟滑式碎屑托盤，只需拉出，便能速沖清除麵包屑。建議零售價為$149，並於10月31日發售。
Xiaomi Smart Display 4K智能電視
Xiaomi Smart Display A Pro 2025將提供4個不同螢幕呎吋：43、55、65和75吋，採用優質錆色無邊框設計，配備4K QLED 高清顯示屏，支援60Hz更新率、 3,840 × 2,160解析度及高達DCI-P3 94%廣色域。
採用Google TV系統，內置 Google Assistant及Google Play存取權限，支援智慧家庭控制中心、Chromecastbuilt-in與Miracast；預載Netflix、Prime Video和YouTube。在音效方面，支援Dolby Audio技術、DTS- X 及 DTS Virtual:X，其中55/65/75內置2組高達10W立體聲喇叭，而43” 則內置2組8W的喇叭；4個尺寸均隨盒附送一對電視座架。
Xiaomi Smart Display A Pro 2025電視建議售價75” $5999、65” $3999、55” $3199及43” $1999，並於11月8日發售。
Xiaomi Smart Display Max 85 2025
另一款更高階智能電視Xiaomi Smart Display Max 85 2025，採用金屬無邊框設計，配備4K QLED高清顯示屏及120Hz MEMC 技術，色彩精準；支援144Hz更新率、3,840 × 2,160解析度，劇院級DCI-P3 94%廣色域，遊戲加速模式達240Hz。
採用Quad Cortex-A73 處理器和Mali-G52 (2EE) MC1 GPU，增強AI驅動影像處理。同樣支援Google TV系統，內置 Google Assistant及Chromecastbuilt-in，支援Miracast 及Airplay。內置2組15W的立體聲喇叭，並支援Dolby Vision影像技術、Dolby Atmos全景聲、HDR10+、HLG、Filmmaker及Wi Fi 6 2.4GHz/5GHz。建議零售價為$7999，於11月8日發售。
Xiaomi電動沖牙器2
首度在香港上架的電動沖牙器2採用十萬微米級氣泡脈沖，高效沖牙，牙菌斑去除率高達99.6%。內置3種清潔模式：輕柔、標準和強勁，以及微氣泡和標準兩種專業噴嘴。擁有200ML大容量水箱及IPX7級全身防水，使用Type-C充電約4小時，輕柔模式下可有90天續航力。建議零售價為$169，於11月11日發售。
Xiaomi智能寵物飲水機2
今代功能將全面升級，內置3種出水模式。採用4層精準濾水，有效淨化水質、抑制水中98%的細菌及異味並過濾雜質等。增大容量達3L，能滿足約10天用水；只需透過Mi Home App，即時查看設備狀態並接收自動提醒。
採用無線充電形式，內置特大電量達100日續航力。設備能輕鬆拆卸清潔，大型圓角鏟可防止污垢積聚。產品將於11月11日在發售，建議零售價為$249。