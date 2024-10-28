小米11月新品登場　抵玩$699 POCO手機、全新多士爐及水牙線

小米在11月即將推出多款新產品，包括新款智能手機、室外攝影機、智能電視、智能寵物飲水機以及全新於香港上市的多士爐及水牙線，涵括流動、影音及生活產品。

共有錆、綠及金色3種顏色，8+256GB和6+128GB兩種型號，建議零售價分別為$899和$699；將於10月31日晚上8時起於小米官網正式開售。當晚觀看直播購買手機，送$50超市禮券。 即日至31日4pm於小米官網預約並購機，即獲送Xiaomi Type-C耳機；在10月31日8pm至11月12日11:59pm購買，即可以$169換購Xiaomi行動電源30,000mAh。

搭載八核處理器、內置高達16GB RAM及支援擴充記憶體，以及5,000萬像素AI雙鏡頭系統及1,300萬像素前置鏡頭，並有底片攝影功能，提供多款創意濾鏡，相機配置不差。內置5,160mAh 電池及支援18W快速充電。

全新POCO C75採用6.88吋螢幕，機身薄至8.22mm，加上支援高達120Hz的刷新率，視覺效果生動流暢，螢幕經 TUV萊茵護眼認證，具備低藍光和無閃爍性能，另附有深色模式和閱讀模式，長時間使用減輕眼睛疲勞。

Xiaomi雙鏡頭室外攝影機

Xiaomi室外攝影機CW500雙攝版採用雙鏡頭搭配f/1.6大光圈設計，帶有固定位置鏡頭及雲台鏡頭，以捕捉更多場景細節，水平355°、垂直95°旋轉，可直接在Mi Home App控制，兩者均支援2.5K 超清晰成像及雙頻Wi-Fi6（2.4GHz 和 5GHz）。同時配備人工智慧人體及車輛偵測，只需連接Mi Home App，就會收到偵測警報影片。

內置4個智慧全彩夜視白燈及雙向語音通話功能，在夜晚或低光源環境下會自動亮起，拍攝清晰影像。高靈敏度咪高峰和高功率揚聲器，在10米距離內通話仍保持清晰，還支援IP66防水等級。建議零售價為$429，於10月31日發售。