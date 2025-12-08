小米12月手機減價優惠　Xiaomi 15 $3999起、Xiaomi 15T送手環耳機

小米官網現正進行聖誕優惠，多款手機及家電都減價，有今年初推出的Xiaomi 15及REDMI Note 14 Series，較新的Xiaomi 15T Series都有優惠。另外官網的每日精選都有筍貨，兩款舊型號的顯示器大劈價。

小米旗艦手機

今次聖誕手機優惠當中最抵買有Xiaomi 15，為上市以來最大幅減價，直減$1500售$3999起兼送手機殼。備有Leica 3鏡頭組合及Snapdragon 8 Elite晶片，性能夠用，優惠由即日起到12月31日止。

年度最強性價比手機Xiaomi 15T Series，推出不久都有優惠，雖然價錢仍是$3299起，但官網入手贈送Xiaomi手環9 Active、REDMI Buds 6 Play耳機及HODA晶石防摔殼。