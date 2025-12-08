熱門搜尋:
立法會選舉2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-12-08 13:01:58

小米12月手機減價優惠　Xiaomi 15 $3999起、Xiaomi 15T送手環耳機

分享：
Xiaomi 15現正進行減價優惠。

Xiaomi 15現正進行減價優惠。

小米官網現正進行聖誕優惠，多款手機及家電都減價，有今年初推出的Xiaomi 15及REDMI Note 14 Series，較新的Xiaomi 15T Series都有優惠。另外官網的每日精選都有筍貨，兩款舊型號的顯示器大劈價。

Xiaomi 15大減$1500只售$3999起。 Xiaomi 15T Series送Xiaomi手環9 Active。

小米旗艦手機

今次聖誕手機優惠當中最抵買有Xiaomi 15，為上市以來最大幅減價，直減$1500售$3999起兼送手機殼。備有Leica 3鏡頭組合及Snapdragon 8 Elite晶片，性能夠用，優惠由即日起到12月31日止。

年度最強性價比手機Xiaomi 15T Series，推出不久都有優惠，雖然價錢仍是$3299起，但官網入手贈送Xiaomi手環9 Active、REDMI Buds 6 Play耳機及HODA晶石防摔殼。

adblk5
小米REDMI Note 14 Pro+優惠一覽。 小米REDMI Note 14 Pro優惠一覽。 小米REDMI Note 14 5G優惠一覽。 小米REDMI Note 14優惠一覽。

中階機款都減

另一個中階手機系列REDMI Note 14 Series最高減$500，REDMI Note 14 Pro+及Pro減$500，售價由$1799起；REDMI Note 14則視乎容量減$200及$400，優惠同樣由即日起至12月31日止。

小米官網每日精選。

小米官網每日精選。

每日限量秒殺

小米官網設每日熱門商品限量秒殺，12月8日減價產品有REDMI Pad Pro及REDMI Pad SE 8.7，分別減$400及$200；Xiaomi掃拖機器人X20 Max減$650；Xiaomi 30”電競曲面顯示器減$1200只售$1099、小米顯示器1C 23.8吋減$800只售$499。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 