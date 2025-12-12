小米12月新品推介 升級無線吸塵機 平玩REDMI耳機

小米在12月推出多款新產品，重點推介新一代Xiaomi無線吸塵器G30 Max，功能升級性價比更高。智能流動產品有REDMI Buds 8 Lite降噪耳機，$139有不錯音質及功能；Xiaomi纖薄磁吸行動電源5,000 15W更是為iPhone而設，只有6mm厚及98g重，輕便易攜。
Xiaomi無線吸塵器G30 Max
全新一代Xiaomi無線吸塵機，擁有高達280AW吸力及智能灰塵偵測，能自動調節吸力，配合LED探照燈，輕鬆清潔縫隙灰塵和頑固污漬。具備14錐旋風分離技術，能隔離灰塵和空氣，防止堵塞，內置5重過濾系統，99.98%精準過濾細小灰塵。內置4,000mAh大容量電池，清潔住宅及辦公室最為適合。
配備1+7配件組合，包括寵物毛刷、迷你電動毛刷及二合一毛刷吸頭等，亦有延長軟管及可調節角度的吸管，全面深層清潔。吸塵機將於12月23日正式發售，售價$2,499。
REDMI Buds 8 Lite
這款入耳式耳機內置12.4mm大尺寸動圈單元，帶來強勁低音和細膩高音，支援SBC和AAC音訊解碼，保留豐富的細節和清晰度。支援藍牙5.4連接，更可使用小米耳機App調整EQ設定。
難得百多元都有混合式ANC主動降噪，降噪深度42dB。耳塞導管採用獨特的結構設計，雙咪高峰搭配AI通話降噪技術，應付6公尺/秒風速。支援超快速充電，充電10分鐘即可享受兩小時音樂；一次充電即可播放長達8小時，搭配充電盒則可播放長達36小時。提供海浪藍、迷霧黑和雲棉白3種顏色選擇，現已於專門店及零售商上市，售價為$139。
Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W
小米自家研發的金沙江矽碳電池，機身小巧纖薄，卡片尺寸僅6mm厚和98g重，容量升級至5,000mAh。擁有15W無線磁力充電及22.5W有線充電，支援有線無線同時快充，而且適合iPhone 17使用。符合3C國際標準，可安全攜帶上機及高鐵，現已於專門店及零售商上市，售價$329。
