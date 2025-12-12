小米12月新品推介 升級無線吸塵機 平玩REDMI耳機

小米在12月推出多款新產品，重點推介新一代Xiaomi無線吸塵器G30 Max，功能升級性價比更高。智能流動產品有REDMI Buds 8 Lite降噪耳機，$139有不錯音質及功能；Xiaomi纖薄磁吸行動電源5,000 15W更是為iPhone而設，只有6mm厚及98g重，輕便易攜。

設有LED彩色屏幕顯示電量及模式。

Xiaomi無線吸塵器G30 Max

全新一代Xiaomi無線吸塵機，擁有高達280AW吸力及智能灰塵偵測，能自動調節吸力，配合LED探照燈，輕鬆清潔縫隙灰塵和頑固污漬。具備14錐旋風分離技術，能隔離灰塵和空氣，防止堵塞，內置5重過濾系統，99.98%精準過濾細小灰塵。內置4,000mAh大容量電池，清潔住宅及辦公室最為適合。

配備1+7配件組合，包括寵物毛刷、迷你電動毛刷及二合一毛刷吸頭等，亦有延長軟管及可調節角度的吸管，全面深層清潔。吸塵機將於12月23日正式發售，售價$2,499。