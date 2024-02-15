小米14價錢｜歐洲售價曝光 12GB RAM + 512GB ROM索價近5位數？

小米（Xiaomi ）將於2月25日舉辦發布會，發表小米14系列手機，有傳系列內將有 小米14 及 小米14 Ultra 兩款不同路線的手機產品。而近日小米14系列於歐洲定價已經曝光，
資料顯示，小米14系列的歐洲定價 12GB RAM + 512GB ROM 版價錢為1099歐元(折合約9,204港元)。不過考慮到國行版的 小米14 售價為 16GB RAM + 512GB ROM 版本為 4599 人民幣(折合約4,999港元)，相信流出的小米14系列的歐洲售價是指 小米14 Ultra 最低的 12GB RAM + 512GB ROM 版本售價。
小米14 Pro傳設 F1.42-F4 可調光圈
至於規格上， 小米14 及 小米14 Ultra 海外版，兩款手機均採用 8G3 晶片組及配備 Leica 三鏡頭，其中主鏡頭模組均用上 1／1.31 吋光影獵人900 超動態感光元件，而小米14 Pro 版本更具 F1.42-F4 可調光圈，同時 50MP 輸出廣角跟 75mm OIS 長焦，分別提供 5cm 及 10cm 近拍功能。
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