小米14價錢｜歐洲售價曝光 12GB RAM + 512GB ROM索價近5位數？

小米（Xiaomi ）將於2月25日舉辦發布會，發表小米14系列手機，有傳系列內將有 小米14 及 小米14 Ultra 兩款不同路線的手機產品。而近日小米14系列於歐洲定價已經曝光，

資料顯示，小米14系列的歐洲定價 12GB RAM + 512GB ROM 版價錢為1099歐元(折合約9,204港元)。不過考慮到國行版的 小米14 售價為 16GB RAM + 512GB ROM 版本為 4599 人民幣(折合約4,999港元)，相信流出的小米14系列的歐洲售價是指 小米14 Ultra 最低的 12GB RAM + 512GB ROM 版本售價。