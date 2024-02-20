小米14 Ultra丨小米夥Leica合組 北京成立光學研究所 首款出品將於本周四發布會登場

自從小米宣布跟德國相機鏡頭品牌Leica合作以來，多款旗艦級手機均展現光學影像技術的飛躍提升，絕非其他國產手機品牌僅於軟體數碼層面改善攝影效果。今日小米更進一步，表示已跟Leica達成合作，雙方將於北京成立「小米 × Leica光學研究所」，旨在共同開發應用於流動裝置的突破性光學技術。作為雙方的合研結晶品，廠方事先張揚在2月22日本周四晚上7時的中國發布會，Xiaomi 14 Ultra將成為突破演進過程中的首個里程碑。

Leica光學設計師將進駐研究所

官方指今次「小米 × Leica光學研究所」將持續推動手機影像拍攝光學技術的創新發展，預告研究所將專注於發展4大主要技術：設計輕巧同時超精密的光學鏡頭、實現數碼運算攝影的最佳性能、嚴格控制鏡頭達到光學標準、持續對尖端光電技術作研究和應用。為此，據悉雙方已共同投入了大量資源，共同組建了由200多名專家組成的團隊。其中代表Leica第四代鏡頭的著名光學設計師Peter Karbe，更會出任該研究所的光學專家代表。Peter Karbe曾設計包括Noctilux和APO系列等鏡頭，實力不可少覷。此外小米集團高級副總裁兼手機部總裁曾學忠，將出任研究所所長、小米集團軟體技術專家組組長兼首席影像系統專家易顏，連同小米相機部總經理兼首席相機專家汪軒然，則共同擔任副所長。