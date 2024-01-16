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科技
2024-01-16 10:50:00

小米14 Ultra 將配專屬專業攝影套裝 媲美Prosumer DC式拍攝？

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小米14 Ultra 將配專屬專業攝影套裝 媲美Prosumer DC式拍攝？

小米14 Ultra 將配專屬專業攝影套裝 媲美Prosumer DC式拍攝？

傳將採用升級版 1 吋感光元件 LYT900 作為主攝像模組的小米 8G3 攝影旗艦手機 小米14 Ultra，新近有消息指裝置已步入最終測試階段，並頗有機會在不久將來有入網訊息流出。這款以拍攝為賣點的手機，有傳將配專屬專業攝影套裝，不知會否交出媲美Prosumer DC式拍攝操作？

近年在攝影表現提升明顯、配備 LEICA 影像技術的小米旗艦手機小米 14 系列，當中未發佈的頂配機型小米 14 Ultra，新近再有更多攝影規格流出。 小米 14 Ultra 規格疑配備 Snpadrgon 8 Gen3芯片。（微博圖片） 據國內媒體引述消息人士資訊，小米 14 Ultra 頗大機會全線提供 5,000 萬像輸出 小米 14 Ultra 規格疑支援雙向衛星通訊功能。（微博圖片） 小米 14 Ultra 規格 Xiaomi首支援衛星通訊手機 2K四曲屏幕配超音波屏下指紋 小米 POCO X6 Pro 規格，有傳使用天機8300Ultra處理器（網上圖片） 小米 14 Ultra 規格有傳是2K四曲屏幕。

小米14 Ultra料加強萬物追焦功能

爆料達人「智慧皮卡丘」日前在其帳號發言，指小米攝影旗艦手機 小米14 Ultra 的研發進程已步入最終測試階段，並有機會於不久將來有已關入網備案訊息曝光。文中提到 小米14 Ultra 在攝影表現部份，會加強首配在 小米12 的 CyberFocus 萬物追焦功能，估計能讓不同拍攝環境下，更快捷準確地捕捉動態主體影像。

另外這次小米似乎打算像 小米13 Ultra 般，為 小米14 Ultra 添置專屬專業攝影套裝；按照 小米13 Ultra 提供攝影套裝內容，預計配件將包括具備兩段式快門鍵跟變焦桿的無線攝影手柄，適配 小米14 Ultra 的科技納米皮革保護殼，67mm 濾鏡轉接環以及鏡頭蓋等配件，讓手機能以更接近 Prosumer DC 的方式操作拍攝。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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