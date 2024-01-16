小米14 Ultra 將配專屬專業攝影套裝 媲美Prosumer DC式拍攝？

傳將採用升級版 1 吋感光元件 LYT900 作為主攝像模組的小米 8G3 攝影旗艦手機 小米14 Ultra，新近有消息指裝置已步入最終測試階段，並頗有機會在不久將來有入網訊息流出。這款以拍攝為賣點的手機，有傳將配專屬專業攝影套裝，不知會否交出媲美Prosumer DC式拍攝操作？
小米14 Ultra料加強萬物追焦功能
爆料達人「智慧皮卡丘」日前在其帳號發言，指小米攝影旗艦手機 小米14 Ultra 的研發進程已步入最終測試階段，並有機會於不久將來有已關入網備案訊息曝光。文中提到 小米14 Ultra 在攝影表現部份，會加強首配在 小米12 的 CyberFocus 萬物追焦功能，估計能讓不同拍攝環境下，更快捷準確地捕捉動態主體影像。
另外這次小米似乎打算像 小米13 Ultra 般，為 小米14 Ultra 添置專屬專業攝影套裝；按照 小米13 Ultra 提供攝影套裝內容，預計配件將包括具備兩段式快門鍵跟變焦桿的無線攝影手柄，適配 小米14 Ultra 的科技納米皮革保護殼，67mm 濾鏡轉接環以及鏡頭蓋等配件，讓手機能以更接近 Prosumer DC 的方式操作拍攝。
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