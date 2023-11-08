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科技
2023-11-08 10:35:05

小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？

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小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？

小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？

早前小米發表 8G3 旗艦手機新作 小米Xiaomi 14 系列，均配備由光影獵人 900 感光元件組成三主鏡模組。不過最新有消息指，系列頂配機型 Xiaomi 14 Ultra、跟平板摺屏手機 Xiaomi MIX FOLD4，就可能用上不同相機配置。

小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？ 小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？ 「數碼閒聊站」早前在其微博帳號發言，暗示小米兩款 8G3 頂配機型 Xiaomi 14 Ultra、跟平板摺屏手機 Xiaomi MIX FOLD4，或繼續採用現版本 13 Ultra 與 MIX FOLD3 的機背四攝像模組設計

爆料達人「數碼閒聊站」早前在其微博帳號發言，暗示小米兩款 8G3 頂配機型 Xiaomi 14 Ultra、跟平板摺屏手機 Xiaomi MIX FOLD4，或繼續採用現版本 13 Ultra 與 MIX FOLD3 的機背四攝像模組設計，鏡頭組合將同樣由主鏡頭、廣角鏡頭跟雙焦段長鏡頭（標準長焦跟潛望長焦）構成。當然如無意外，Xiaomi 14 Ultra 跟 MIX FOLD4 的機背攝像模組、均會繼續採用 LEICA 影像技術。

傳小米14 Ultra規格

據透露其中保留直板螢幕配置的 8G3 旗艦 小米14 Ultra，主攝像模組採用感光元件並非 Xiaomi 14 跟 Xiaomi 14 Pro 大力追捧的光影獵人900，反而可能用上具備堆疊式感光元件技術，預計首配機型為 OPPO Find X7 Pro 的 SONY LYT900；至於 MIX FOLD4 主鏡就頗大機會為前代機型 IMX800 感光元件 5,000 萬像鏡頭的小改版。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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