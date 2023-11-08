小米14 Ultra、MIX FOLD4 攝影功能初曝光 有雙焦段有潛望鏡！？

早前小米發表 8G3 旗艦手機新作 小米Xiaomi 14 系列，均配備由光影獵人 900 感光元件組成三主鏡模組。不過最新有消息指，系列頂配機型 Xiaomi 14 Ultra、跟平板摺屏手機 Xiaomi MIX FOLD4，就可能用上不同相機配置。
爆料達人「數碼閒聊站」早前在其微博帳號發言，暗示小米兩款 8G3 頂配機型 Xiaomi 14 Ultra、跟平板摺屏手機 Xiaomi MIX FOLD4，或繼續採用現版本 13 Ultra 與 MIX FOLD3 的機背四攝像模組設計，鏡頭組合將同樣由主鏡頭、廣角鏡頭跟雙焦段長鏡頭（標準長焦跟潛望長焦）構成。當然如無意外，Xiaomi 14 Ultra 跟 MIX FOLD4 的機背攝像模組、均會繼續採用 LEICA 影像技術。
傳小米14 Ultra規格
據透露其中保留直板螢幕配置的 8G3 旗艦 小米14 Ultra，主攝像模組採用感光元件並非 Xiaomi 14 跟 Xiaomi 14 Pro 大力追捧的光影獵人900，反而可能用上具備堆疊式感光元件技術，預計首配機型為 OPPO Find X7 Pro 的 SONY LYT900；至於 MIX FOLD4 主鏡就頗大機會為前代機型 IMX800 感光元件 5,000 萬像鏡頭的小改版。
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