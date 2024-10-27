熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-10-27 08:00:00

小米15系列本周亮相　採超聲波指紋掃描「濕手也好用」

分享：

小米15

adblk5

小米CEO盧偉冰於10月24日在微博上宣佈，小米15系列將於10月29日晚上7時正式發布，換言之小米15系列將會成為全球首個搭載Snapdragon 8 Elite的手機系列。在發布之前，盧偉冰更預先發布了小米15及15 Pro的渲染圖。

小米15採用了6.36吋直屏，邊框僅有1.38mm，鏡頭模組則採用火山口設計，小米更強調機身重量分布達到接近50：50的比例，令把握手感更佳。

重量分布接近50：50

至於小米15 Pro，除了和小米15一樣，重量分布接近50：50外，機身更輕至 213g，厚度為8.35mm。屏幕則為微曲屏，並覆蓋小米龍晶玻璃2.0。盧偉冰表示鏡頭採用了陶瓷鏡頭DECO設計。

另外，小米15系列將會搭載小米的澎OS 2，而且指紋解鎖亦升級為超聲波技術，小米聲稱比亮屏解鎖快25%，息屏解鎖快50%，更表示「濕手也好用」。

比上代＄3,999更貴

小米15及15 Pro預定在10月29日登場，而系列另一成員的15 Ultra近日亦有新渲染圖流出。圖片可見雖然鏡頭模組與上代14 Ultra一樣也是一個大圓形，但15 Ultra的鏡頭排列則為「上一下三」的左右不對稱。外媒亦傳小米15 Ultra將會配備6.7吋LTPO OLED微曲屏幕、Snapdragon 8 Elite晶片、 6,000 mAh電池容量、90W有線充電及80W無線充電。

實際售價雖然尚未有消息，但盧偉冰預告小米15系列將會比上代＄3,999的價錢更貴，至於加價多少，唯有等待小米在10月29日晚上7時的發布會公布了。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能