小米7月新品推介 抵買實用電器家品

小米香港最新推出6款全新生態鏈產品，當中包括Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i、保溫壺1.8L、智能寵物餵食器2、智能氣炸鍋4.5L、磁吸閱讀燈和室外攝影機主機，涵蓋日常生活各種需要。
QHD電競顯示器
全新Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i為2560 X 1440 QHD螢幕，擁有180Hz高更新率及1ms反應時間，支援99% DCI-P3、100% sRGB寬廣色域和97% Adobe RGB覆蓋率，擁有全陣列Mini LED背光技術及HDR1000，明暗細節突出，畫面更豐富真實。同時具備AMD FreeSync防撕裂技術及支援德國萊茵TUV認證的低藍光護眼模式。建議零售價為$2,399。
實用家品系列
另有一系列家品包括Xiaomi保溫壺1.8L，內置316L不銹鋼內膽及1,800毫升容量，雙洩壓結構設計、多層材料真空絕熱，可保溫長達12小時，建議零售價為$129。
Xiaomi智能寵物餵食器2則適合狗奴貓奴們，5L超大智能食艙，新增高清LED大螢幕，可即時追蹤供料器狀及食物重量。備用電池能夠額外供電兩周，三重密封，保持食物乾燥新鮮。建議零售價為$449。
全新Xiaomi智能氣炸鍋4.5L內置圓形風道，360°對流加熱。擁有100多種智能食譜，利用手機追蹤烹飪進度；透過微動開關控制，用戶可以隨時檢查或添加配料；具備NTC智慧溫控技術，確保烘烤過程溫度控制準確，並支援Google Assistant語音控制。建議零售價為$399。
Xiaomi磁吸閱讀燈具備150lm廣角光源及25°上下調節，光線柔和不傷眼。內置2000mAh大容量電池，無需電線充電，最大亮度模式下可使用4.5小時。建議零售價為$89。
Xiaomi室外攝影機主機站採用米家安全客製化晶片(MJA1)，確保資料傳輸安全。能同時連接4台攝影機、內置聲音警報，支援SD卡高達256GB雲端儲存，建議零售價為$169。