小米7月新品推介 抵買實用電器家品

小米香港最新推出6款全新生態鏈產品，當中包括Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i、保溫壺1.8L、智能寵物餵食器2、智能氣炸鍋4.5L、磁吸閱讀燈和室外攝影機主機，涵蓋日常生活各種需要。

全新Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i為2560 X 1440 QHD螢幕，擁有180Hz高更新率及1ms反應時間，支援99% DCI-P3、100% sRGB寬廣色域和97% Adobe RGB覆蓋率，擁有全陣列Mini LED背光技術及HDR1000，明暗細節突出，畫面更豐富真實。同時具備AMD FreeSync防撕裂技術及支援德國萊茵TUV認證的低藍光護眼模式。建議零售價為$2,399。

實用家品系列

另有一系列家品包括Xiaomi保溫壺1.8L，內置316L不銹鋼內膽及1,800毫升容量，雙洩壓結構設計、多層材料真空絕熱，可保溫長達12小時，建議零售價為$129。

Xiaomi智能寵物餵食器2則適合狗奴貓奴們，5L超大智能食艙，新增高清LED大螢幕，可即時追蹤供料器狀及食物重量。備用電池能夠額外供電兩周，三重密封，保持食物乾燥新鮮。建議零售價為$449。