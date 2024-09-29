小米7款家居新品推介　抵買55吋4K智能電視只售$3699

小米7款全新生態鏈產品於今日正式登場，當中包括Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025、Xiaomi 2K電競顯示器G27Qi、Xiaomi智能攝影機C301、Xiaomi掃拖機器人X20 Pro、Xiaomi掃拖機器人X20 Max、Xiaomi電飯煲1.5L及Xiaomi電飯煲4L。Xiaomi手環9和Xiaomi Watch 2均有泰坦灰新色，分別售價為$249和$1199。

Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025提供75、65和55吋，適合不同家居使用。

抵買4K智能電視 全新Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025將提供3個不同螢幕呎吋：75、65和55吋，採用錆色金屬表面及超薄邊框設計，配備4K QD-Mini LED螢幕。75”、65” 和55” 的峰值亮度均為1,200nits 及支援144Hz更新率，分別擁有512、392和308的局部調光區；解析度高達3840X2160，同時具備劇院級DCI-P3 92%廣色域，畫面清晰及順滑流暢。 採用Google TV系統，內置Google Assistant及Google Play存取權限，支援智慧家庭控制中心、Chromecast built-in與Airplay；預載Netflix、Prime Video和YouTube等應用程式。 在音效方面，內置兩組高達12.5W的沉浸式立體聲喇叭，並支援Dolby Vision影像技術、Dolby Atmos全景聲及DTS-X。支援Wi Fi 6 2.4GHz/5GHz，分別重30.95 、20.7和14.5KG。 Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025 55”只售$3699、65”售價$4699、75”售價$6999。

Xiaomi 2K電競顯示器G27Qi 27吋採用Fast IPS快速液晶技術。

27吋QHD電競顯示器 全新Xiaomi 2K電競顯示器G27Qi 27吋擁有2,560X1,440 QHD螢幕，採用Fast IPS快速液晶技術，擁有180Hz高更新率和178°觀賞角度版面，支援95% DCI-P3及100% sRGB寬廣色域；1ms GTG迅速反應減少螢幕鬼影和動作模糊。 具備AMD FreeSync防撕裂技術認證，有效減少動態畫面撕裂和延遲。同時支援德國萊茵TÜV認證的低藍光模式，提供護眼舒適的體驗，建議零售價為$1199。

家居用智能攝影機 Xiaomi智能攝影機C301內置300萬畫素鏡頭，具備2304X1296解像度，同時具備6顆紅外線夜視補光燈，即使在夜間無光線的情況下，也能提供清晰的成像。 可以進行全景拍攝， 鏡頭可以水平旋轉360°及垂直旋轉107°；並且支援AI人形偵測，更快更準確。 為了從源頭保護隱私，攝影機鏡頭將向上隱藏於機身內，進行實體遮蔽，使用更安心。 採用H.265視訊編解碼器，節省儲存空間和頻寬使用量，實現流暢的影片播放， 同時支援雙向對講，即時雙向語音通話。建議零售價為$199。

Xiaomi掃拖機器人X20 Pro可達160分鐘續航力。

長續航掃拖機器人 全新Xiaomi掃拖機器人X20 Pro擁有獨立水箱基站，提供4L清潔用水、3.8L污水儲存及兩個客製化洗滌偏好。內置10秒自動清空灰塵及3小時自動熱風烘乾功能，2.5L灰塵袋子可集塵長達75天。 採用先進的LDS雷射導航，其中120°廣域結構光，有效識別障礙，測量邊緣距離；具備超音波感測器，能有效偵測地毯及自動升降拖把墊10mm，雙旋轉拖把墊可實現深層清潔，內置7,000Pa強大吸力風扇及4級吸力和4種清潔模式。 內置5,200mAh電池，可持續清潔長達160分鐘；可以透過手機應用程式控制及自訂清潔模式，支援Google和Alexa。建議零售價$3199。

Xiaomi掃拖機器人X20 Max內置8,000Pa強大吸力風扇。

吸力強勁掃拖機器人 另一款Xiaomi掃拖機器人X20 Max同樣擁有獨立水箱基站，提供4L清潔用水、3.8L污水儲存，其中高溫自動拖把墊清洗系統，可客製化水溫高達55°C，透過應用程式選擇日常或深度拖地清洗模式。 同樣具備3小時自動熱風烘乾功能，同時保持低於50db的低噪音運作，2.5L灰塵袋子可存放集塵長達75天。首次搭載伸縮拖把設計，最小2mm的邊緣清潔，自動伸展約40mm到達牆壁、角落、桌腳等區域。內置8,000Pa強大吸力風扇，具有4個可調節吸力級別，可輕鬆清除深層灰塵。優化的防纏結理髮刷可在吸塵時自動修剪和收集毛髮。 避障系統整合了線雷射和LDS雷射導航，使其能夠以毫米級感測器精度檢測並繞過障礙物。智慧地毯偵測，自動將其拖把墊調整至10mm的高度，以避免弄濕地毯並確保徹底清潔。 4種多功能清潔模式、兩種預設快捷模式、以及透過應用程式的自訂選項。採用5,200mAh電池供電，可提供長達120分鐘的連續清潔。建議零售價$3499。