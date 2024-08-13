小米8月優惠買手機送平板　4款新品首推$249除蟎機

小米香港即日至8月31日推出8週年購物優惠，最抵是購買Xiaomi 14 Ultra手機即送攝影套裝或Redmi Pad SE平板。同步更有4款全新智能生態鏈新品登場，包括Xiaomi除蟎機、Xiaomi無線吸塵器 G20、Redmi Buds 6 Lite和Redmi Buds 6 Active。
「小米之家」8週年購物優惠
購買指定手機將獲得精美贈品，Xiaomi 14 Ultra可從Xiaomi 14 Ultra攝影套裝一盒（價值$1299）及旅行套裝（價值$799）或Redmi Pad SE（4+128，價值$999）二選一。購買Xiaomi 14即送REMAX桌面循環風扇（價值$299）。購買Xiaomi Mix Flip即送多變保護殼及保護殼主題卡片。
即日至8月31日親臨全港4間小米之家直營店及11間小米之家專賣店，購買任何手機/平板，將產品圖上載至個人社交媒體帳號，並Hashtag #米店8週年，將獲得「小米之家」8週年行李牌，買任何AIOT即送扇子。
8月新品推介
Xiaomi除蟎機
小米推出首部除蟎機，擁有12000PA吸力，可達每分鐘12000次高頻拍打，集吸蟎、吸灰及吸過敏原於一身；同時具備UV紫外殺菌技術及高達50℃熱風烘乾，能99%殺菌及除蟎，保持床褥乾爽，抑制菌蟎。升級旋風濾塵系統，能提升整機過濾效率達99%。機身只重1.6kg，內置可視化塵杯兼能一鍵拆卸，建議零售價$249。
Xiaomi無線吸塵器G20
擁有高達150AW的強勁吸力，配備1+2刷頭，包括地面探照燈刷、高達1500強力跳動的高速迷你電動刷及二合一刷嘴，能輕鬆清潔高處和角落。內置12錐旋風分離技術，能隔離灰塵和空氣，防止堵塞，99.9%精準過濾，並有3000mAh大容量電池，建議零售價為$999。
Redmi Buds 6 Active
運動型耳機色彩繽紛，支援小米耳機App，內置14.2mm動圈喇叭，擁有更好的低頻回響和更高的聲壓。採用雙MIC波束成形設計，結合DNN聲學和ENC演算法，可有效濾除環境噪音及4m/s風噪，通話更清晰。耳機重量僅4g，電池續航力為6小時，用充電盒電池續航力為30小時。建議零售價只需$99。
Redmi Buds 6 Lite
全新Redmi Buds 6 Lite耳機支援40dB混合式主動降噪及通透模式，2000Hz寬頻降噪，升級雙MIC AI通話降噪，具備通話抗風雜訊功能，可承受高達6m/s的風速。採用獨立後腔結構設計，內置12.4mm鍍鈦振膜揚聲器及4種音效設定。電池續航力為7小時，配備充電盒電池續航力為38小時，同時支援快速充電，充10分鐘即可聽2小時。建議零售價為$119。