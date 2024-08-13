小米8月優惠買手機送平板　4款新品首推$249除蟎機

小米香港即日至8月31日推出8週年購物優惠，最抵是購買Xiaomi 14 Ultra手機即送攝影套裝或Redmi Pad SE平板。同步更有4款全新智能生態鏈新品登場，包括Xiaomi除蟎機、Xiaomi無線吸塵器 G20、Redmi Buds 6 Lite和Redmi Buds 6 Active。

「小米之家」8週年購物優惠

購買指定手機將獲得精美贈品，Xiaomi 14 Ultra可從Xiaomi 14 Ultra攝影套裝一盒（價值$1299）及旅行套裝（價值$799）或Redmi Pad SE（4+128，價值$999）二選一。購買Xiaomi 14即送REMAX桌面循環風扇（價值$299）。購買Xiaomi Mix Flip即送多變保護殼及保護殼主題卡片。

即日至8月31日親臨全港4間小米之家直營店及11間小米之家專賣店，購買任何手機/平板，將產品圖上載至個人社交媒體帳號，並Hashtag #米店8週年，將獲得「小米之家」8週年行李牌，買任何AIOT即送扇子。

8月新品推介