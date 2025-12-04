小米POCO F8 Pro性價比之選　中階價錢旗艦級屏幕音質

POCO F8 Pro以高性價比為賣點。

POCO F8系列除了有頂配版Ultra，POCO F8 Pro亦是更抵買之選，雖然規格次一級，不過起跳價由$3699起，跟Ultra一樣搭載POCO HyperRGB顯示屏及Sound by Bose雙喇叭音響系統，配色亦有多一款選擇，絕對是性價比之王。

纖巧簡約設計 POCO F8 Pro設計跟Ultra相似，更採用品牌首款一體成型玻璃背板，2mm厚玻璃經CNC冷雕工藝打造，採用3道雕刻與41道工序，形成1.3mm相機裝飾圈，背蓋與鏡頭模組更加平滑。首度融合磨砂質感與亮面玻璃，磨砂背板搭配亮面矩形裝飾，旗艦級金屬微弧中框，邊緣與背板自然銜接，手感媲美市面上高階機無異。 機身稍細一點但更輕巧，只重199g。配備品牌首款6.59吋比例的AMOLED螢幕，同樣使用120Hz POCO HyperRGB技術，具備3500nits峰值亮度，呈現近2K級畫質，但解像度稍為降低，以及使用Gorilla Glass 7i玻璃。

首配50MP長焦鏡 搭載Snapdragon 8 Elite行動平台，為上代旗艦級效能，使用同樣流暢，加上與F8 Ultra相同的狂暴引擎及3D三層IceLoop液冷系統，電競效能不輸Ultra，跑分達3284129。手機內置6210mAh容量電池，續航時間超過16小時，並支援100W HyperCharge快充技術。 拍攝方面更是POCO Pro系列首款配備獨立長焦鏡頭的機型，備有5000萬像素長焦鏡頭支援2.5倍光學變焦及5倍無損變焦功能。主鏡頭採用5000萬像素Light Fusion 800感光元件，支援OIS光學防手震；超廣角鏡頭則只有800萬像素。 POCO F8 Pro有黑、藍及鈦3款配色，12GB+256GB售價$3699、12GB+512GB售價$4099。即日起至12月12日晚上11:59期間內在小米官網購買任何一款機型，可透過手機領取現金券減$200，同時也可獲贈Xiaomi自帶線行動電源20,000 67W或Redmi Buds 6。