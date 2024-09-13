熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-09-13 15:00:00

小米Redmi 14C全新智能手機　$999有6.88吋大芒、5160mAh長氣電池

分享：
小米Redmi 14C將於9月14日推出，只售$999。

小米Redmi 14C將於9月14日推出，只售$999。

adblk5

小米香港推出全新Redmi 14C，這部只售$999的智能手機，賣點有超薄機身、特大螢幕、搭載強大處理器和持久電池，特別適合長者、學生或作後備機使用。

小米Redmi 14C機身厚度僅8.22毫米，不同配色重量不同，由204至211克。 小米Redmi 14C的6.88吋螢幕具有TÜV莱茵低藍光和無閃爍認證。

輕巧超薄配大屏

Redmi 14C機身僅8.22毫米厚，採用平整框架和全新設計的圓形相機裝飾，午夜黑、素皮綠和帶有星軌設計圖案的星空藍種配色，完全沒有廉價感。搭載MediaTek Helio G81-Ultra八核心處理器，8GB擴展RAM可擴充至16GB記憶體，配置不失禮。

搭載的6.88吋螢幕，是Redmi數字系列中最大。雖然螢幕解像度只得1640 x 720，亮度為450 nits至600 nits，但都有高達120Hz更新率。另具有TÜV莱茵低藍光和無閃爍認證，同時支持DC調光技術，提供閱讀模式和深色模式，長時間使用都舒適。

adblk6
小米Redmi 14C配備5000萬像素AI雙鏡頭。 小米Redmi 14C 50MP AI雙鏡頭配合Xiaomi Imaging Engine，提升相片質素。

基本相機配置

Redmi 14C配備f/1.8的50MP AI 雙鏡頭，以及F/2.0的13MP前置相機，低光環境都可拍攝清晰，前置相機的軟件級柔光環、美顏功能及一系列濾鏡。另外亦設側面指紋感應器、3.5mm耳機插孔、音量與上一代相比更提升了150%。5160mAh電池可長達22小時的影片播放，待機時間長達21天，支援18W快速充電。

手機將於9月14日在全線小米之家、小米之家專賣店、官網及各大零售商門市發售，建議零售價$999。

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 