小米Redmi 14C全新智能手機　$999有6.88吋大芒、5160mAh長氣電池

小米香港推出全新Redmi 14C，這部只售$999的智能手機，賣點有超薄機身、特大螢幕、搭載強大處理器和持久電池，特別適合長者、學生或作後備機使用。

輕巧超薄配大屏

Redmi 14C機身僅8.22毫米厚，採用平整框架和全新設計的圓形相機裝飾，午夜黑、素皮綠和帶有星軌設計圖案的星空藍種配色，完全沒有廉價感。搭載MediaTek Helio G81-Ultra八核心處理器，8GB擴展RAM可擴充至16GB記憶體，配置不失禮。

搭載的6.88吋螢幕，是Redmi數字系列中最大。雖然螢幕解像度只得1640 x 720，亮度為450 nits至600 nits，但都有高達120Hz更新率。另具有TÜV莱茵低藍光和無閃爍認證，同時支持DC調光技術，提供閱讀模式和深色模式，長時間使用都舒適。