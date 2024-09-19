小米Redmi Pad SE 8.7平板電腦　$799超抵價煲劇打機神器

小米推出全新Redmi Pad SE 8.7以及其4G版本，兩款平板電腦均配備8.7吋螢幕，方便易攜。而且只售$799的親民售價，不俗的聲畫配置，性價比高，是學生、長者或後備機之選。

Redmi Pad SE 8.7設計輕巧纖薄，機身僅厚8毫米、重373克，4G版本則重375克。有石墨灰、天空藍和青翠綠3種顏色及4GB+64GB容量版本，建議零售價為$799；4G版本則為4GB+128GB容量，建議零售價$999。即使加購黑色背蓋亦只需$129，價錢抵玩。

畫面音效不俗

8.7吋螢幕備有600 nits亮度和1500:1的對比度，室外都可清晰觀看。螢幕的10-bit色深能呈現10億色，並擁有高達90Hz的更新率，配備支援Dolby Atmos的立體雙聲道喇叭，睇片打機都有一定流暢度及音質。

同時提供紙本模式及經典模式兩種獨特閱讀模式，讓長時間閱讀更舒適。結合TÜV萊茵認證低藍光及無閃爍認證，以及快速DC調光，帶來最佳閱覽體驗。另有800萬像素後置鏡頭及500萬像素前置鏡頭作通話及會議。