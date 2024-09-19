小米Redmi Pad SE 8.7平板電腦　$799超抵價煲劇打機神器

小米推出全新Redmi Pad SE 8.7以及其4G版本，兩款平板電腦均配備8.7吋螢幕，方便易攜。而且只售$799的親民售價，不俗的聲畫配置，性價比高，是學生、長者或後備機之選。
定價$799起
Redmi Pad SE 8.7設計輕巧纖薄，機身僅厚8毫米、重373克，4G版本則重375克。有石墨灰、天空藍和青翠綠3種顏色及4GB+64GB容量版本，建議零售價為$799；4G版本則為4GB+128GB容量，建議零售價$999。即使加購黑色背蓋亦只需$129，價錢抵玩。
畫面音效不俗
8.7吋螢幕備有600 nits亮度和1500:1的對比度，室外都可清晰觀看。螢幕的10-bit色深能呈現10億色，並擁有高達90Hz的更新率，配備支援Dolby Atmos的立體雙聲道喇叭，睇片打機都有一定流暢度及音質。
同時提供紙本模式及經典模式兩種獨特閱讀模式，讓長時間閱讀更舒適。結合TÜV萊茵認證低藍光及無閃爍認證，以及快速DC調光，帶來最佳閱覽體驗。另有800萬像素後置鏡頭及500萬像素前置鏡頭作通話及會議。
外遊出行無縫連接
Redmi Pad SE 8.7 4G版本能無縫連接流動網絡，配備雙SIM卡槽，亦有導航及定位功能，適合通勤、旅遊或外出使用，但只支援Wi-Fi 5。配備八核MediaTek Helio G85處理器，內置6,650mAh電池和18W快充技術，續航力充足。高達128GB的裝置儲存空間，更可額外加大2TB MicroSD儲存空間。
Redmi Pad SE 8.7 及Redmi Pad SE 8.7 4G現已在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網、香港各大零售商正式發售。9/20前買機更送保護殼，更加抵玩。