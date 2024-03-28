小米SU7｜小米首款電動車發布　最平21.59萬人民幣挑戰Tesla

3月28日是小米SU7發布的大日子，兩個小時的發布會中由雷軍親自詳細介紹電動車、科技及製作過程。自2021年小米宣佈造車開始，他以「小米汽車而戰」為口號，道出造車的難度，甚至慨嘆連Apple也放棄，「造車很苦，但成功的話就很酷」。

最高配置30萬有找 SU7是小米汽車的首款車型，定位為C級豪華轎車，以Tesla作為競敵。有標準、Pro及Max 3個版本，車價一直成謎，雷軍後驅標準版為21.59萬元人民幣，後驅Pro版達830公里超長續航，跟國內Model 3一樣售24.59萬，Max版為最高配置版，高性能四驅、長續航800公里，只售29.99萬元人民幣，比起當初傳聞50萬元以下還便宜得多。 小米還推出限量5,000部的創始紀念版，有獨立序號、親筆簽名證書等，價錢跟普通版一樣。所有車款於3月28日當晚10時開售，可於小米汽車app或微信支付5,000人民幣訂金，標準版及Max版最快4月底交付，Pro版要延至5月底，創始紀念版則有現貨車可即時交付。

比Taycan更強勁 最受注目的小米SU7 Max，為雙摩打四驅，最大馬力達673匹、峰值扭力838Nm，0至100公里加速時間只需2.78秒，最高時速為265公里，比保時捷Taycan Turbo更快，亦有彈射起步及Boost模式。標準版續航距離起步就是700公里，直接超越 Model 3 長續航版， Max版更達800公里，成為國內唯一同時實現2秒加速和800公里續航力的電車。 小米SU7車身尺碼為4,997mm長、1,963mm寬、1,440mm高，軸距3,000mm，比Model 3稍大。配色有海灣藍、雅灰及橄欖綠3種免費色調以外，更額外推出了6款新色，部分用上金屬漆，當中包括淺紫色、鮮橙色等，亦有最經典的黑及白色。

內外豪華智能配置 雷軍亦有講解電動車內外設計，他特別提到車廂的天幕玻璃和前幕玻璃，在防曬測試中，於38度高溫下曝曬1.5小時，車內溫度比 Tesla Model 3還要低12度。全車共有5個顯示屏，中控大屏達16.1吋及3K超清解像度，亦能與後座的兩個特別設計的Pad 6s Pro一拼使用。 Xiaomi HyperOS更有大量智能功能，例如自動接駁小米手機，甚至可以與家居的小米產品聯繫互動。AI人工智能「小愛同學」可以控制車廂、駕駛模式等，甚至能打開手機支付碼，甚至詢問道路名字、前車型號，像人一樣懂得觀察，變得更加聰明。

