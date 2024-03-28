熱門搜尋:
復活節2024 Blue Coast 六合彩 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-03-28 22:30:27

小米SU7｜小米首款電動車發布　最平21.59萬人民幣挑戰Tesla

分享：
小米SU7於3月28日是發布，即晚上市，國內可以於網上訂購。

小米SU7於3月28日是發布，即晚上市，國內可以於網上訂購。

3月28日是小米SU7發布的大日子，兩個小時的發布會中由雷軍親自詳細介紹電動車、科技及製作過程。自2021年小米宣佈造車開始，他以「小米汽車而戰」為口號，道出造車的難度，甚至慨嘆連Apple也放棄，「造車很苦，但成功的話就很酷」。

千呼萬喚的小米電動車SU7終於公布規格及價錢，30萬有找車價震驚車壇。 標準版SU7表現也不弱，最高時速可達210公里。 小米SU7詳細價錢及規格。

最高配置30萬有找

SU7是小米汽車的首款車型，定位為C級豪華轎車，以Tesla作為競敵。有標準、Pro及Max 3個版本，車價一直成謎，雷軍後驅標準版為21.59萬元人民幣，後驅Pro版達830公里超長續航，跟國內Model 3一樣售24.59萬，Max版為最高配置版，高性能四驅、長續航800公里，只售29.99萬元人民幣，比起當初傳聞50萬元以下還便宜得多。

小米還推出限量5,000部的創始紀念版，有獨立序號、親筆簽名證書等，價錢跟普通版一樣。所有車款於3月28日當晚10時開售，可於小米汽車app或微信支付5,000人民幣訂金，標準版及Max版最快4月底交付，Pro版要延至5月底，創始紀念版則有現貨車可即時交付。

四驅Pro版有彈射起步、Boost模式及飄移模式。 小米SU7多色齊發。

比Taycan更強勁

最受注目的小米SU7 Max，為雙摩打四驅，最大馬力達673匹、峰值扭力838Nm，0至100公里加速時間只需2.78秒，最高時速為265公里，比保時捷Taycan Turbo更快，亦有彈射起步及Boost模式。標準版續航距離起步就是700公里，直接超越 Model 3 長續航版， Max版更達800公里，成為國內唯一同時實現2秒加速和800公里續航力的電車。

小米SU7車身尺碼為4,997mm長、1,963mm寬、1,440mm高，軸距3,000mm，比Model 3稍大。配色有海灣藍、雅灰及橄欖綠3種免費色調以外，更額外推出了6款新色，部分用上金屬漆，當中包括淺紫色、鮮橙色等，亦有最經典的黑及白色。

車子由曾在BMW工作的設計師監修，很有動感。 SU7配件均用上名牌，例如brembo卡鉗、Continental加速傳感器等。 天幕玻璃有雙層鍍銀，可阻檔紫外線。 車內中控台佈局簡約設計似Tesla，有保留部分實體鍵。 後座有兩個小米Pad 6s Pro，亦可接駁iPad。 AI功能「小愛同學」如Siri一般，可以解答車主不同問題。

內外豪華智能配置

雷軍亦有講解電動車內外設計，他特別提到車廂的天幕玻璃和前幕玻璃，在防曬測試中，於38度高溫下曝曬1.5小時，車內溫度比 Tesla Model 3還要低12度。全車共有5個顯示屏，中控大屏達16.1吋及3K超清解像度，亦能與後座的兩個特別設計的Pad 6s Pro一拼使用。

Xiaomi HyperOS更有大量智能功能，例如自動接駁小米手機，甚至可以與家居的小米產品聯繫互動。AI人工智能「小愛同學」可以控制車廂、駕駛模式等，甚至能打開手機支付碼，甚至詢問道路名字、前車型號，像人一樣懂得觀察，變得更加聰明。
 

Ad Block
SU7有大量配件可以選配，在小米商城有售。

SU7有大量配件可以選配，在小米商城有售。

未透露香港有售

小米汽車亦有為SU7推出大量配件，包括中控台實體鍵、氣氛燈、智能香氛機、戶外藍牙喇叭、頭枕、手電筒、收納箱等，甚至有咪高峰可在車廂唱卡啦OK。同時亦開創生活品牌Xiaomi Life，有咖啡杯、棒球帽等不同產品。

其他市場如香港何時發售則完全沒有公布，米粉可以密切留意最新消息。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受