小米TV丨電腦芒定價 43吋Xiaomi電視 A Pro毋須2K即入手 同場仲有Xiaomi Watch智能穿戴新品

迎接三月香港藝術節，伴隨小米香港推出年度攝影旗艦Xiaomi 14 Series，並於銅鑼灣京士頓街Fashion Walk搭建為期11日(3月8至18日)、期間限定的『Xiaomi 14 Series「Beyond Light 越。光行」多媒體藝術館』外，亦於佔地兩層的展館展示並帶來適合香港家庭、多款最新Xiaomi電視 A Pro尺寸型號，連帶Xiaomi Watch、Xiaomi手環等智能穿戴裝置均齊齊應市。當中最吸引的莫過於43吋Xiaomi電視 A Pro 43 4K TV，官網震撼價僅售1,999港元，定價相等於一部電腦顯示器，超級抵玩！

期間限定Xiaomi 14 Series「Beyond Light 越。光行」多媒體藝術館，地址：銅鑼灣京士頓街2至4號Fashion Walk，日期：3月8至18日。

小米香港會為消費者提供付費座檯安裝或掛牆安裝服務，相關服務適用於香港地區官方授權經銷商所銷售的香港版行貨電視產品，恕無法為其它地區或國家的產品型號提供服務。

小米香港預告全新Xiaomi 電視 A Pro Series新增43吋、55吋、65吋與75吋4種不同尺寸型號選擇，涵蓋大部分香港家居使用，並於3月20日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com 、CSL和豐澤電器門市及網站同步正式發售。建議售價如下：

Xiaomi Watch S3丨 融合時尚和實用性的智能穿戴裝置

Xiaomi Watch S3搭載1.43吋圓形AMOLED屏幕和輕巧的鋁合金框架，用家可以輕鬆更換其旋轉錶圈，並在主屏幕上展示與特定錶圈獨有的獨特錶盤。為此廠方為產品提供逾180個免費錶面供選擇外，更支援肖像自動鍵控，用家可以將信息數據嵌入肖像照片中，創建獨特的個人錶面。

運動追蹤方面，Xiaomi Watch S3提供逾150種運動模式供用家選擇。國際版本Xiaomi Watch S3更首次提供了冬季運動模式。用家可以透過L1+L5雙頻GNSS技術，在滑雪模式中體驗卓越的天線接收性能和精準的定位。手錶還提供10個不同的跑步課程，協助跑步者根據不同水平提升表現，無論提高耐力還是燃燒脂肪，都能找到適合自己的訓練計劃。

新作同時提供搭載了12頻道心率監測模組，較前代更準確地測量心率。此外，Xiaomi Watch S3還特別加入了一個有趣的睡眠動物功能。在連續佩戴智能手錶7天後，智能手錶將根據用家的睡眠模式，生成一個最能代表用家睡眠狀況的「睡眠動物」，為用家增添樂趣。

擁有15天續航力的Xiaomi Watch S3，售899港元，現已上市。