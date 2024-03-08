小米TV丨電腦芒定價 43吋Xiaomi電視 A Pro毋須2K即入手 同場仲有Xiaomi Watch智能穿戴新品

迎接三月香港藝術節，伴隨小米香港推出年度攝影旗艦Xiaomi 14 Series，並於銅鑼灣京士頓街Fashion Walk搭建為期11日(3月8至18日)、期間限定的『Xiaomi 14 Series「Beyond Light 越。光行」多媒體藝術館』外，亦於佔地兩層的展館展示並帶來適合香港家庭、多款最新Xiaomi電視 A Pro尺寸型號，連帶Xiaomi Watch、Xiaomi手環等智能穿戴裝置均齊齊應市。當中最吸引的莫過於43吋Xiaomi電視 A Pro 43 4K TV，官網震撼價僅售1,999港元，定價相等於一部電腦顯示器，超級抵玩！
Xiaomi 電視 A Pro由43吋至75吋都有 最平2K有找
小米香港預告全新Xiaomi 電視 A Pro Series新增43吋、55吋、65吋與75吋4種不同尺寸型號選擇，涵蓋大部分香港家居使用，並於3月20日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com 、CSL和豐澤電器門市及網站同步正式發售。建議售價如下：
Xiaomi 電視 A Pro 75 售：5,999港元
Xiaomi 電視 A Pro 65 售：3,999港元
Xiaomi 電視 A Pro 55 售：3,199港元
Xiaomi 電視 A Pro 43 售：1,999港元
小米香港會為消費者提供付費座檯安裝或掛牆安裝服務，相關服務適用於香港地區官方授權經銷商所銷售的香港版行貨電視產品，恕無法為其它地區或國家的產品型號提供服務。
預約/查詢：3077 3620
Xiaomi Watch S3丨融合時尚和實用性的智能穿戴裝置
Xiaomi Watch S3搭載1.43吋圓形AMOLED屏幕和輕巧的鋁合金框架，用家可以輕鬆更換其旋轉錶圈，並在主屏幕上展示與特定錶圈獨有的獨特錶盤。為此廠方為產品提供逾180個免費錶面供選擇外，更支援肖像自動鍵控，用家可以將信息數據嵌入肖像照片中，創建獨特的個人錶面。
運動追蹤方面，Xiaomi Watch S3提供逾150種運動模式供用家選擇。國際版本Xiaomi Watch S3更首次提供了冬季運動模式。用家可以透過L1+L5雙頻GNSS技術，在滑雪模式中體驗卓越的天線接收性能和精準的定位。手錶還提供10個不同的跑步課程，協助跑步者根據不同水平提升表現，無論提高耐力還是燃燒脂肪，都能找到適合自己的訓練計劃。
新作同時提供搭載了12頻道心率監測模組，較前代更準確地測量心率。此外，Xiaomi Watch S3還特別加入了一個有趣的睡眠動物功能。在連續佩戴智能手錶7天後，智能手錶將根據用家的睡眠模式，生成一個最能代表用家睡眠狀況的「睡眠動物」，為用家增添樂趣。
擁有15天續航力的Xiaomi Watch S3，售899港元，現已上市。
Xiaomi Watch 2丨對應不同場合的典雅穿戴
Xiaomi Watch 2採用精緻典雅的流線型設計，配備1.43吋AMOLED屏與鋁合金中框，淨重約37克，並提供黑、銀兩色錶帶以供選擇，並提供多種預設材質選項，佩戴時盡顯個人風格。產品還首次提供遙控相機功能，用家可以直接在手腕上預覽手機相機在進行拍照和錄影的畫面，如搭配最新Xiaomi 14 Ultra使用，可謂相當實用！
搭載Google Wear OS的Xiaomi Watch 2具備5個用家最常用的手機apps，並支持200多款第三方程式。Xiaomi Watch 2搭載高通Snapdragon W5+Gen 1穿戴平台，搭配495mAh電池和32GB大容量儲存空間，支援最長65小時基本使用時間。
此外，Xiaomi Watch 2支援逾160種運動模式，包括全新冬季運動模式，可記錄用家每次滑行的距離和平均速度，甚至能夠繪製用家的滑雪軌跡。雙頻L1+L5 GNSS可幫助用家在雪地或其他具有挑戰性的環境中準確定位自己。此外，Xiaomi Watch 2更與Strava合作，並將合作擴展至Suunto，讓用家能夠輕鬆同步Mi Fitness和不同應用程式之間的運動和睡眠數據。手錶還設有12頻道心率監測模組，增強版睡眠監測算法整合了血氧和呼吸數據，進行全面分析。
售價方面，Xiaomi Watch 2賣1,299港元，現已上市。
Xiaomi手環8 Pro丨全天候平、靚、正
Xiaomi手環8 Pro採用全新大矩形1.74吋AMOLED屏，並升級到60Hz更新率與336×480像素。手環還配備了感光器，支援自適應環境光亮度以作自動調節的功能，確保在不同照明條件下能清楚顯示。
功能方面，手環提供逾150種運動模式以供選擇，又提供10個能輕易在手腕上觀看的跑步課程，加上配備齊全健康監測功能。通過全新升級版4頻道監測模組，會利用多個傳感器持續監測用家一整天的心率，實時記錄健康數據。
今代產品換上289mAh電池，續航時間較上代延長23%，在正常使用情況下，可持續運作長達14天，較上一代增加了2天，再者更獲得5ATM認證和支援「尋找手機」功能，平價手環有如此功能，可謂賣大包！
僅售399港元的Xiaomi手環8 Pro，現已上市。