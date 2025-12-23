小米Xiaomi 17 Ultra 12月25日登場　新增綠色機身、2億Leica光學變焦鏡頭

小米於微博發布一系列Xiaomi 17 Ultra預熱宣傳，除了預告於12月25日7pm舉行發布會，更透露了今代外觀、相機的強大性能及試相，包括推出全新機身配色星空綠，小米 x Leica影像策略合作升級，以夜攝作為主打，香港亦將會於2月上市。

Xiaomi 17 Ultra改用直邊設計，纖薄機身只有8.29mm厚，音量鍵分成兩個分段式，相機模組沿用上代「大眼仔」造型。新配色「星空綠」融入礦石顆粒，如星空璀璨閃爍，另亦推出黑白兩種色調。

加強夜攝性能

Xiaomi 17 Ultra被稱為新一代小米夜神，長焦光學系統提升夜景畫質。搭載全新「Leica 2億像素光學變焦」鏡頭，為業界首個75-100mm全2億像素光學直出鏡頭，並業界首個獲得Leica APO光學認證的手機鏡頭。3G+5P 雙浮動鏡組如相機變焦鏡頭技術原理般，真光學變焦而非裁切，4大黃金人像焦段用真實光學，人像創作更加多元化。

全新Leica 1吋光影大師主鏡頭更採用新一代影像感測器「光影獵人1050L」，搭載LOFIC超高動態技術，從硬體底層提升動態範圍，可拍攝高反差暗光環境，光影細節精準還原。想知道更多規格，記得留意當晚直播發布會。