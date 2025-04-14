尿袋上機安全指引　Momax推出電子產品防火防護袋

4月7日起航班上禁用外置充電器（尿袋），香港民航署實施的新規定，禁止在飛行期間使用流動電源為其他設備充電。流動電源必須隨身攜帶，不可放入托運行李。單個流動電源容量不得超過100Wh（約27,000mAh）。建議旅客將流動電源存放在原廠包裝，或獨立保護套中。

Momax提供了多項旅客安全使用建議，每間航空公司的行動電源數目的限制不同，出行前確認所攜帶流動電源的容量規格。盡量選擇原廠包裝完好的產品，或以絕緣膠帶封好接口位，或放入密實袋中，以防發生意外。

全新防火袋

Momax亦新推出專為流動電源而設的產品「1-World Airliner防火防護袋」，用來放置尿袋及其他電子產品上機最適合。1-World Airliner防火防護袋專為應對最新航空安全指引而設計，採用通過英國BS 476-7標準的專業防火物料製作，4種大小尺寸有120x190mm、230x190mm、345x245mm及370x260mm，可放入流動電源、手機及平板電腦等，價錢由$99至$299不等。

早前Momax亦宣布品牌全線行動電源產品均通過多項國際認證，當中包括CCC中國產品認證（電氣安全與防火性能）、CE歐盟安全認證（低電壓與電磁兼容指令）、TSA規範（美國運輸安全局對航空攜帶電子設備的安全要求）及USB/ PD標準（快充協議安全測試）。

產品亦採用國際標準防火材料，並符合RoHS認證標準，嚴格限制鉛、汞等有害物質含量。通過IATA UN38.3航空運輸安全測試，包括高空模擬、極端溫度、振動等8項檢測。配備五重智能保護系統，包括過充、過壓、過熱、短路及過溫。提供2年保養服務及500萬港元全球產品責任保險，確保安全。