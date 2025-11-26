峇里直擊小米POCO F8系列發布會　旗艦性能配獨家Sound by Bose音頻

小米旗下的POCO今日於峇里正式發布POCO F8系列，包括POCO F8 Ultra與POCO F8 Pro，躋身頂級高階旗艦手機市場。焦點必在於與全球著名音響品牌Bose合作的Sound by Bose音頻技術，除了以繼續有電競性能，連音質都大大提升，而售價更是由579美元起，絕對值得期待。

屏幕方面則為6.9吋POCO HyperRGB顯示器，採用全RGB子像素結構及全球首發M10發光材料，呈現媲美2K解析度的銳利明亮畫質，功耗大幅降低，亮度由1nit至峰值3500nits。

全新POCO F8 Ultra搭載強勁硬件，包括首發Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器與升級版 VisionBoost D8晶片，安兔兔跑分突破3,944,934，遊戲表現更達120 FPS、最高支援1.5K畫質畫面，另有品牌獨家狂暴引擎及冰封液冷散熱技術及3D雙通道雙層IceLoop系統，確保電競性能。

最強聯乘音質

最大亮點是與全球著名音響品牌Bose合作，打造高階3揚聲器聲學系統，首次在電話上搭載2.1聲道，並有動感及均衡兩種獨特音效模式，遊戲、影音或音樂播放，皆有最佳音效表現。

POCO F8 Ultra搭載5000萬像素Light Fusion 950感應器，支援OIS光學防手震，1/1.31吋大底感光元件。另配備品牌首款5000萬像素5倍潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦、10倍感光元件變焦及最高20倍Ultra Zoom；另配備5000萬像素超廣角鏡頭及前置3200萬像素自拍鏡頭。

機身顏色有第三代奈米科技材料製成的丹寧藍以及傳統黑色，配備6500mAh超大電池，為POCO F Series史上最大電量，支援100W有線HyperCharge快充技術及50W無線HyperCharge。