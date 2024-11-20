峰力香港引入全球首款專屬DNN晶片AI助聽器 實時調配音質及大幅度降噪 提升聆聽體驗與語音清晰度

(左起)峰力香港聽覺中心董事長兼資深聽力學家甘炳基與峰力新加坡聽力學家吴秀俐於峰力Audeo Sphere Infinio在香港的發佈會上

全球首部搭載雙晶片人工智能AI助聽器Audeo Sphere Infinio已引入香港。這款革命性產品內置兩枚強勁的嶄新晶片，實時AI演算DEEPSONIC™及ERA™，其性能超出現有技術53 倍，突破了現有助聽器的痛點，就算身處不同環境也能夠自動學習和調配音質，並大幅度降噪，使助聽效果達到完美平衡，有助聽障人士重拾清晰的聆聽體驗。香港獨家代理峰力香港聽覺中心早前舉行Audeo Sphere Infinio發佈會，邀得峰力新加坡產品支援聽力學家吴秀俐向一眾香港的耳鼻喉科醫生及聽力學家講解新產品。

吴秀俐指出，Audeo Sphere Infinio在歐美市場推出4個月以來，反應良好，已經售出逾150萬部，香港將是繼新加坡第二個亞洲地區推出Audeo Sphere Infinio。她續指，新產品的深度神經網絡（DNN）演算法，實時演算調整不同聲學環境能無縫過渡，並配備全景語音純淨功能，能接收環境中多個人聲。此外，Audeo Sphere Infinio可以從雜亂無章的聲音中分離出人聲語言，顯著抑制來自任何方向的噪音，提高降噪能力，以減少聽力疲勞，在嘈雜環境中增強語音清晰度，帶來極致純淨清晰的聆聽體驗，提升佩戴者的語言理解力。

峰力香港聽覺中心將於2024年11月23日（星期六）舉辦Audeo Sphere Infinio AI助聽器科技分享會及免費體驗日，有興趣的市民可致電2311 2828了解及報名。

坊間的輔聽器只限於輕度及中度聽力障礙人士使用，而聽障人士很多達嚴重程度，其助聽功能的質素亦無保證。峰力香港聽覺中心董事長甘炳基強調，助聽器與輔聽器的技術和效果大相逕庭，「輔聽器一般沒有驗配服務，由使用者自行調校音質以配合自身的聽障程度；若果調校不正確，可能令聽力問題惡化。」他指，真正的助聽器適合輕度、中至重度聽障人士使用，並具備驗配服務以及售後跟進服務。內置雙AI晶片助聽器的Audeo Sphere Infinio性能更佳，可整天佩戴，讓使用者重新擁有舒適、清晰的聆聽體驗，有助他們改善生活及健康質素。