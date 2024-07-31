巴黎奧運｜滑板金牌堀米雄斗戴耳機作賽　跳極唔甩神器原來係呢款！

巴黎奧運滑板男女街式賽日前圓滿結束，結果由日籍好手堀米雄斗衛冕男子組金牌，成為史上第一位奧運滑板金牌連霸，女子組則由年僅14歲的日本選手吉澤戀摘金。值得留意的是，不少男女奧運選手都喜歡戴上耳機比賽，玩花式跳躍都不會掉下，究竟邊款耳機如此神奇？

AirPods成踩板神器

目測堀米雄斗戴著的是Apple AirPods，估計應是入耳式設計的AirPods Pro才會如此穩陣。有趣的是，他受訪被問到聽甚麼歌曲作賽，他卻說雖然戴著耳機，但卻沒有播放任何音樂，只是為了讓自己平靜專注。

包辦銀牌銅牌的美國隊亦喜歡戴耳機，銀牌得主Jagger Eaton屬於Team Samsung Galaxy旗下，目測戴著的應該是白色的Galaxy Buds2 Pro，全入耳設計不會妨礙踩板。銅牌得主Nyjah Huston戴著長柄白色耳機，很大機會是AirPods第二代。