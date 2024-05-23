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科技
2024-05-23 12:48:37

巴黎奧運｜Apple Wallet可用法國交通卡Navigo　iPhone及Apple Watch一拍乘車

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Apple Wallet可加入法國交通卡Navigo，方便乘坐公共交通工具出遊。

Apple Wallet可加入法國交通卡Navigo，方便乘坐公共交通工具出遊。

如準備去法國旅行或睇巴黎奧運，現在可以用iPhone使用法國八達通「Navigo」乘車。Apple與法蘭西島運輸聯合會合作，用家可於Apple Wallet加入全新交通卡Navigo及購買車票，以便乘搭巴黎地區的交通工具。Maps地圖亦將於巴黎提供實時交通資訊，協助用家探索城市。

可直接使用Apple Wallet購買交通卡及車票，輕輕入拍入閘上車。

可直接使用Apple Wallet購買交通卡及車票，輕輕入拍入閘上車。

使用Wallet直接坐車

乘客可透過iOS app或直接於Apple Wallet購買交通卡及車票，以iPhone或Apple Watch輕輕一拍，即可乘搭交通工具。只需開啟Wallet App，在新增交通卡內加入Navigo即可，無須再親身到售票機購票或在零售商店為交通卡增值。

在Wallet選擇Navigo交通卡的選項，點一下更多按鈕並選擇購買交通卡，即可購買包括「 t+」、「 t+ Reduced Price」、「OrlyBus」、「RoissyBus Tickets」及「Navigo Day Pass」等。乘坐地鐵及巴士時，將iPhone或Apple Watch靠近讀卡器即可，從中無需解鎖或喚醒裝置。在iPhone的慳電模式下，即使裝置需要充電，仍然可以乘搭交通工具。

Apple的Maps亦新增巴黎地鐵、火車及電車等實時交通情況。

Apple的Maps亦新增巴黎地鐵、火車及電車等實時交通情況。

Maps實時交通更新

另外Apple的Maps亦開始提供包括巴黎地鐵、RER、巴黎電車、RATP巴士等實時公共交通資訊，身處巴黎的用戶可查看詳細的時間表、即時出發和抵達時間，以及交通系統的接駁，還有重要的實時交通資訊如交通故障及列車延誤等，以助規劃行程。

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