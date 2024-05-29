平價5G丨大芒大電 HONOR X7b 5G都係賣1.7K有找

HONOR榮耀的機海戰術接踵而來，最新HONOR X7b 5G繼續沿用HONOR經典的三攝像頭設計，並擁有1.08億像素的主鏡頭，為用家提供高質素的攝影體驗。手機搭載超強續航力的6,000mAh電池、6.8吋FHD+大芒兼有雙喇叭設計，帶來更具投入感的觀看體驗。然而HONOR X7b 5G(8GB+256GB版本)僅1.7K有找，相當抵玩！

定價2K以下的5G智能手機，今次HONOR X7b 5G在硬件和軟件用料均交足功課。新機搭載6.8吋90Hz更新率HONOR FullView FHD+屏，屏佔比高達91.3%之餘，亦延續品牌一貫作風，配備晝夜節律顯示和動態調光等護眼技術，並獲得德國TÜV萊因藍光認證，能夠減少對眼睛造成的負擔。HONOR X7b 5G可根據場景自動調節手機亮度，在陽光充足下的場景下，手機可提供高達850nits峰值亮度：而在弱光場景下，手機則可降至最低2nits，保護眼睛。此外手機配備雙喇叭設計，提供如影院般的Hi-Res高品質音頻，方便用家在大芒環境下享受極盡視聽之娛。