平板電腦推薦｜華為MatePad Pro 13.2全球最薄僅5.5mm 辦公娛樂都得

華為近期在香港推出一款全球最薄的13.2 吋平板電腦”MatePad Pro 13.2″，該平板只有5.5mm相比起 Galaxy Tab S9 的5.7mm還要薄。另外，MatePad Pro 13.2 還用上最新的 Kirin 9000s 處理器，於效能上將與 Mate 60 系列睇齊！本文會實測華為MatePad Pro 13.2的雙揚聲器、M-Pencil等功能，實測是否辦公及娛樂皆可勝任的的兩用平板電腦。
MatePad Pro 13.2規格
華為MatePad Pro 13.2 機身採用一體化金屬機身設計，機身正面採用了13.2吋柔性OLED屏幕(2880 x 1920)，厚度只有 5.5mm及580g重量，邊框寬度3.4mm，屏佔比達94%，是現今平板業界最薄、邊框最窄、屏幕佔比最高的平板電腦。至於機背就搭載了1300萬像主鏡 + 800萬像廣角鏡頭及1600萬像+ dToF自拍鏡頭。機身兩側都設有雙揚聲器，再配13.2吋高清屏幕的MatePad Pro 13.2，用來聽歌睇戲是一個極佳的享受。
MatePad Pro 13.2壓感手寫筆及鍵盤
而M-Pencil更改用了最新的”星閃”技術，反應及靈敏度都有所提升。而第三代HUAWEI M-Pencil 是首支具備超萬級壓感手寫筆，能據用戶書寫力道變化，調整筆跡粗幼。
至於磁吸鍵盤採用分離式設計，用戶可將平板放在舒適的距離及高度，同時也增大全域壓力感知觸控板的尺寸。用戶在使用平板時，可在觸控板上透過手勢操作快速切換應用。
華為MatePad Pro 13.2 配備配備 Kirin 9000s 處理器，內建12GB RAM + 512GB ROM，電池容量為10,100mAh(支援88W 快充，40分鐘可充電至85%)。而配備Kirin 9000s 處理器 的 MatePad Pro 13.2 於 AnTuTu 得分達622,310分。
在系統介面上，MatePad Pro 13.2 搭載了全新的 Harmony OS 4.0，並可以與其他 HUAWEI 設備互聯互通。例如於手機上拍片及影相，可即秒於平板上觀看等。MatePad Pro 13.2 的介面下方，將顯示用戶近期使用過的應用，方便用戶再次開啟。筆者更可以透過 “Gspace” 於 MatePad Pro 13.2 使用 GMS 服務，相當簡單方便。
具備輕巧大屏的 MatePad Pro 13.2 是一款又可以辦公又可以娛樂的兩用平板電腦，再配合Harmony OS 4.0系統的互聯互通功能，令使用起來更方面。此外，配合“Gspace” 使用 GMS 功能就可以解決早前沒有 Google 的問題！
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