平板電腦推薦｜華為MatePad Pro 13.2全球最薄僅5.5mm 辦公娛樂都得

華為近期在香港推出一款全球最薄的13.2 吋平板電腦”MatePad Pro 13.2″，該平板只有5.5mm相比起 Galaxy Tab S9 的5.7mm還要薄。另外，MatePad Pro 13.2 還用上最新的 Kirin 9000s 處理器，於效能上將與 Mate 60 系列睇齊！本文會實測華為MatePad Pro 13.2的雙揚聲器、M-Pencil等功能，實測是否辦公及娛樂皆可勝任的的兩用平板電腦。

華為MatePad Pro 13.2 機身採用一體化金屬機身設計，機身正面採用了13.2吋柔性OLED屏幕(2880 x 1920)，厚度只有 5.5mm及580g重量，邊框寬度3.4mm，屏佔比達94%，是現今平板業界最薄、邊框最窄、屏幕佔比最高的平板電腦。至於機背就搭載了1300萬像主鏡 + 800萬像廣角鏡頭及1600萬像+ dToF自拍鏡頭。機身兩側都設有雙揚聲器，再配13.2吋高清屏幕的MatePad Pro 13.2，用來聽歌睇戲是一個極佳的享受。

MatePad Pro 13.2壓感手寫筆及鍵盤

而M-Pencil更改用了最新的”星閃”技術，反應及靈敏度都有所提升。而第三代HUAWEI M-Pencil 是首支具備超萬級壓感手寫筆，能據用戶書寫力道變化，調整筆跡粗幼。

至於磁吸鍵盤採用分離式設計，用戶可將平板放在舒適的距離及高度，同時也增大全域壓力感知觸控板的尺寸。用戶在使用平板時，可在觸控板上透過手勢操作快速切換應用。