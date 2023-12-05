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科技
2023-12-05 13:36:54

平板電腦評測｜Teclast T45HD外型大改造 較上代更平更輕巧

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平板電腦評測｜Teclast T45HD外型大改造 較上代更平更輕巧平板電腦評測｜Teclast T45HD外型大改造 較上代更平更輕巧

平板電腦評測｜Teclast T45HD外型大改造 較上代更平更輕巧

近期Teclast 除了於香港推於12吋平板電腦T60外，還推出了一款平價10吋4G平板 T45HD。Teclast T45HD外型設計上就一點都不入門，今次就同大家試玩這款平價Teclast T45HD的規格、外表及與上一代比較。

平板電腦｜Teclast T45HD機身採用了噴沙金屬機身外殼 平板電腦｜Teclast T45HD定價反而比上代更平 平板電腦｜Teclast T45HD屏幕上方設有800萬像自拍鏡頭

Teclast T45 HD重量厚度改良

Teclast T45 HD 是 T40 的後繼機，機身採用了噴沙金屬機身外殼，並改用了窄邊框，機身重量及機身厚度都比上代輕巧同薄。屏幕上方設有800萬像自拍鏡頭，只有機左右兩側設有雙喇叭，右側更設有三選二 SIM 卡卡槽、3.5mm插槽及 Type-C 充電接口。機背右上方設有搭載1300萬像AI雙鏡。

平板電腦｜Teclast T45HD機背右上方設有搭載1300萬像AI雙鏡 平板電腦｜Teclast T45HD機左右兩側設有雙喇叭，右側更設有三選二 SIM 卡卡槽、3.5mm插槽及 Type-C 充電接口。 平板電腦｜Teclast T45HD有齊4G及輕巧便攜的機身 平板電腦｜Teclast T45HD預載 Android 13原生系統，而系統只佔13GB 用戶仍有約115GB 供用家使用。 平板電腦｜Teclast T45HD畫面

Teclast P40 HD支援雙4G網絡 設有語音撥號

Teclast P40 HD預載 Android 13原生系統，而系統只佔13GB 用戶仍有約115GB 供用家使用。原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。由於teclast T45 HD 支援雙4G網絡，系統內設有語音撥號功能，而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。至於規格方面，teclast T45 HD 紫光展銳 T606 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM，7200mAh大容量電池，於 AnTuTu 仍有226,537分。

平板電腦｜Teclast T45HD 7200mAh大容量電池 平板電腦｜Teclast T45HDAnTuTu 仍有226,537分 平板電腦｜Teclast T45HD於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用 平板電腦｜Teclast T45HD支援雙4G網絡，系統內設有語音撥號功能 平板電腦｜Teclast T45HD設有FM收音機、錄音等基本功能。

Teclast T45 HD 於外型上大改變，而定價反而比上代更平，而且有齊4G及輕巧便攜的機身，而且又打到電話及用到WhatsApp，相信會有一定的吸引力。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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