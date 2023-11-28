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科技
2023-11-28 13:05:00

平板電腦評測｜Teclast T60 12吋大Mon適合睇片 功能齊全打到電話抵玩之選

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平板電腦評測｜Teclast T60 12吋大Mon適合睇片 功能齊全打到電話抵玩之選

平板電腦評測｜Teclast T60 12吋大Mon適合睇片 功能齊全打到電話抵玩之選

Teclast 近期在香港推出了一款12吋大屏的4G平板電腦 Teclast T60，該平板採用12 吋IPS 120Hz 屏幕、7.8mm金屬機身設計。今次實測這款平價平板電腦。

Teclast T60 是 Teclast首款12吋平板電腦，機身採用直邊切割金屬機身，厚度僅為7.8mm，而且更搭載第4代 Havit 四音腔喇叭，以12吋平板電腦來講算是細部。

平板電腦｜Teclast T60 是 Teclast首款12吋平板電腦 平板電腦｜Teclast T60 屏幕上方設有500萬像自拍鏡頭 平板電腦｜Teclast T60 厚度僅為7.8mm 平板電腦｜Teclast T60 機身採用直邊切割金屬機身

平板電腦評測｜Teclast T60規格

Teclast T60屏幕上方設有500萬像自拍鏡頭，機身頂及底部設有Havit四喇叭及三選二 SIM 卡卡槽。機身上方設有音量鍵及電源鍵，機背右上方設有1300萬像AI雙鏡。teclast T60 預載 Android 13 平板電腦系統，而系統只佔17GB 用戶仍有約239GB 供用家使用。teclast T60 採用 12吋 120Hz IPS 屏幕(2000 x 1200)，用來上網睇片就相當適合。

 

平板電腦｜Teclast T60 機身頂及底部設有Havit四喇叭及三選二 SIM 卡卡槽 平板電腦｜Teclast T60 機身上方設有音量鍵及電源鍵 平板電腦｜Teclast T60 機背右上方設有1300萬像AI雙鏡 平板電腦｜Teclast T60 預載 Android 13 平板電腦系統 平板電腦｜Teclast T60 系統只佔17GB 用戶仍有約239GB 供用家使用 平板電腦｜Teclast T60 原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。

平板電腦評測｜Teclast T60可使用WhatsApp

此外，由於teclast T60 支援4G網絡，系統內設有語音撥號功能。而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。至於規格方面，teclast T60 配備 UNISOC T616 處理器，內建8GB RAM + 256GB ROM，電池容量為8000mAh(18W PD快充)。UNISOC T616 八核處理器的 teclast T60 ，於 AnTuTu 仍有264,762分。

總結teclast T60 以千八元售價的定位來講，有4G及12吋 120Hz IPS 屏幕(2000 x 1200)，而且又打到電話及用到WhatsApp，有齊以上功能相信用家都不會有投訴。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

平板電腦｜Teclast T60 採用 12吋 120Hz IPS 屏幕(2000 x 1200)，上網睇片相當適合。 平板電腦｜Teclast T60 支援4G網絡，系統內設有語音撥號功能 平板電腦｜Teclast T60 更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。 平板電腦｜Teclast T60 內建8GB RAM + 256GB ROM，電池容量為8000mAh(18W PD快充) 平板電腦｜Teclast T60 UNISOC T616 八核處理器的 teclast T60 ，於 AnTuTu 仍有264,762分。
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