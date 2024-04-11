Teclast 近期將平板電腦Teclast P40 HD 減價到﹐該款平板最大特點是採用了10.1吋窄框設計，機身輕巧及只有 8.4mm厚量，更支援4G上網，今次就同大家試玩這款平板電腦!

Teclast P40HD 是 P30HD 的後繼機，不過處理器就改用紫光展銳 T606 處理器，效能比上代大大提升。機身採用了噴沙金屬機身外殼，並改用了窄邊框，機身尺吋僅242 ×160mm，厚只有8.4mm，重量更只有520g，重量及機身厚度都不比上代輕同薄。