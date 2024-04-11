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科技
2024-04-11 06:00:00

平板電腦｜Teclast P40HD評價 效能大幅強化 價錢比上一代更抵

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平板電腦｜teclast P40HD評價 效能大幅強化 價錢比上一代更抵

平板電腦｜teclast P40HD評價 效能大幅強化 價錢比上一代更抵

Teclast 近期將平板電腦Teclast P40 HD 減價到﹐該款平板最大特點是採用了10.1吋窄框設計，機身輕巧及只有 8.4mm厚量，更支援4G上網，今次就同大家試玩這款平板電腦!

Teclast P40HD 是 P30HD 的後繼機，不過處理器就改用紫光展銳 T606 處理器，效能比上代大大提升。機身採用了噴沙金屬機身外殼，並改用了窄邊框，機身尺吋僅242 ×160mm，厚只有8.4mm，重量更只有520g，重量及機身厚度都不比上代輕同薄。

平板電腦｜Teclast P40HD機身尺吋僅242 ×160mm，厚只有8.4mm，重量更只有520g 平板電腦｜Teclast P40HD處理器就改用紫光展銳 T606 處理器，效能比上代大大提升 平板電腦｜Teclast P40HD屏幕上方設有200萬像自拍鏡頭 平板電腦｜Teclast P40HD只有機身底有雙喇叭 平板電腦｜Teclast P40HD機頂左側設有三選二 SIM 卡卡槽及3.5mm插槽。

平板電腦Teclast P40HD 屏幕上方設有200萬像自拍鏡頭，而機頂左側設有三選二 SIM 卡卡槽及3.5mm插槽，機背右上方設有500萬像主鏡頭。機頂設有音量鍵及 Type-C 充電插槽，配合10.1吋 1080p屏幕，用來上網睇片就相當適合。容量方面，Teclast P40HD 預載 Android 12原生系統，而系統只佔9.7GB 用戶仍有約118.3GB 供用家使用。

平板電腦｜Teclast P40HD預載 Android 12原生系統，而系統只佔9.7GB 用戶仍有約118.3GB 供用家使用。 平板電腦｜Teclast P40HD配合10.1吋 1080p屏幕，用來上網睇片就相當適合。 平板電腦｜Teclast P40HD機頂設有音量鍵及 Type-C 充電插槽 平板電腦｜Teclast P40HD機背右上方設有500萬像主鏡頭

至於規格方面，Teclast P40HD紫光展銳 T606 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM，6000mAh大容量電池，於 AnTuTu 仍有255,540分，表現比上代提升了一倍。

平板電腦｜Teclast P40HD預載 Android 12原生系統，而系統只佔9.7GB 用戶仍有約118.3GB 供用家使用。 平板電腦｜Teclast P40HD於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用 平板電腦｜Teclast P40HD設有FM收音機、錄音等基本功能。 平板電腦｜Teclast P40HD支援雙4G網絡，系統內設有語音撥號功能 平板電腦｜Teclast P40HD在AnTuTu 仍有255,540分，表現比上代提升了一倍

Teclast P40HD於效能上代大大提升，而定價反而比上代更平，而且有齊4G及輕巧便攜的機身，而且又打到電話及用到WhatsApp，相信會有一定的吸引力。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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