Teclast 近期將平板電腦Teclast P40 HD 減價到﹐該款平板最大特點是採用了10.1吋窄框設計，機身輕巧及只有 8.4mm厚量，更支援4G上網，今次就同大家試玩這款平板電腦!
Teclast P40HD 是 P30HD 的後繼機，不過處理器就改用紫光展銳 T606 處理器，效能比上代大大提升。機身採用了噴沙金屬機身外殼，並改用了窄邊框，機身尺吋僅242 ×160mm，厚只有8.4mm，重量更只有520g，重量及機身厚度都不比上代輕同薄。
平板電腦Teclast P40HD 屏幕上方設有200萬像自拍鏡頭，而機頂左側設有三選二 SIM 卡卡槽及3.5mm插槽，機背右上方設有500萬像主鏡頭。機頂設有音量鍵及 Type-C 充電插槽，配合10.1吋 1080p屏幕，用來上網睇片就相當適合。容量方面，Teclast P40HD 預載 Android 12原生系統，而系統只佔9.7GB 用戶仍有約118.3GB 供用家使用。
至於規格方面，Teclast P40HD紫光展銳 T606 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM，6000mAh大容量電池，於 AnTuTu 仍有255,540分，表現比上代提升了一倍。
Teclast P40HD於效能上代大大提升，而定價反而比上代更平，而且有齊4G及輕巧便攜的機身，而且又打到電話及用到WhatsApp，相信會有一定的吸引力。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載