平板電腦｜Teclast T60 Plus配12吋屏加4G　一千蚊有找

2K 12吋屏及支援4G，Teclast 千元平板 T60 Plus 測評!

Teclast 近期在香港推出了一款定價一千有找的12吋4G平板電腦Teclast T60 Plus，該平板最大賣點是搭載一塊11.97 吋IPS 90Hz 2K解像度屏幕及支援4G上網及通話，而且定價為$999，相信會吸引到大家的注意，今次就同大家試玩這款具性價比的4G平板電腦！ Teclast T60 Plus是Teclast 上年推出12吋大屏的T60後繼機款首款，採用11.97吋IPS 90Hz屏幕，機身採用直邊切割金屬機身，厚度僅為8mm，而且支援Whatsapp及語音撥號，算是一款功能全齊的平板電腦。

設有1300萬像雙鏡 屏幕上方設有800萬像自拍鏡頭，機身上方設有音量鍵及電源鍵，底部設有雙喇叭。機側三選二 SIM 卡卡槽、3.5mm耳機插槽及 Type-C 充電接口，機背右上方設有1,300萬像雙鏡。 Teclast T60預載Android 14平板電腦系統，而系統只佔22GB用戶仍有約106GB供用家使用。系統內建設有6GB RAM + 10GB RAM擴展記憶功能。於Play商店上，更可以直接安裝WhatsApp於平板上使用。

上網睇片就相當適合 原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。此外，Teclast T60採用11.97吋（2,000 x 1,200），用來上網睇片就相當適合，而且由於Teclast T60 Plus支援4G網絡，系統內設有語音撥號功能。 至於規格方面，Teclast T60 Plus 配備MTK G88八核處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，電池容量為8,000mAh。MTK G88八核處理器的 Teclast T60 Plus ，於 AnTuTu 仍有276,617分。 總結 Teclast T60 Plus以一千有找的定價來講，有4G及12吋 90Hz IPS屏幕（2,000 x 1,200），而且又打到電話及用到WhatsApp，有齊以上功能是一款極具性價比的平板電腦。 文章獲Mobile Magazine授權轉載