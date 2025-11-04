平治全新S 450 4MATIC豪華房車　配備多項創新科技

平治正式推出全新S 450 4MATIC「Signature Edition」豪華房車，雖然過百萬身價不菲，但這部全新的S-Class採用不少數碼科技功能，同時在駕駛輔助、保護及互動方面融入多項創新。

後輪轉向系統

標配後輪轉向系統最大轉向角度可達10°，迴旋圈最多可減少2米。另外兩個車輪均可執行轉向，S-Class車頭配備一個機電直接轉向系統，DYNAMIC SELECT駕駛模式的懸掛設定可提供個人化的輔助功能，軚盤亦可進行中央控制，提供多種駕駛輔助功能及操縱安全系統的移動軌跡。

在搭載選配後輪轉向的車型中，前輪轉向的直接轉向傳動比高約15%，採用後輪轉向時所需的轉動移動大幅減少。

可選配的DIGITAL LIGHT頭燈，燈光組件有3個強大LED，可透過130萬個微鏡折射並引導光線，讓每輛車的解像度超過260萬像素。