平治全新S 450 4MATIC豪華房車　配備多項創新科技

平治正式推出全新S 450 4MATIC「Signature Edition」豪華房車，雖然過百萬身價不菲，但這部全新的S-Class採用不少數碼科技功能，同時在駕駛輔助、保護及互動方面融入多項創新。
後輪轉向系統
標配後輪轉向系統最大轉向角度可達10°，迴旋圈最多可減少2米。另外兩個車輪均可執行轉向，S-Class車頭配備一個機電直接轉向系統，DYNAMIC SELECT駕駛模式的懸掛設定可提供個人化的輔助功能，軚盤亦可進行中央控制，提供多種駕駛輔助功能及操縱安全系統的移動軌跡。
在搭載選配後輪轉向的車型中，前輪轉向的直接轉向傳動比高約15%，採用後輪轉向時所需的轉動移動大幅減少。
可選配的DIGITAL LIGHT頭燈，燈光組件有3個強大LED，可透過130萬個微鏡折射並引導光線，讓每輛車的解像度超過260萬像素。
頭等級數車廂
S-Class車廂內座椅均獲得健康坐姿認證，前座標配冷暖座椅，另可選配主動式氣壓調節座椅，前座配備多達19個振動摩打，用作調節、按摩、通風、腰部支撐及反向移動屏幕。配備10種不同的按摩程式，運用熱石保暖原理，增強按摩放鬆效果。
5種後座樣式可變為工作或休息區域，同時可選配備管狀結構氣袋，體積約16升，而氣袋膨脹時的總體積高達70升。發生嚴重正面碰撞時，可大幅降低坐在外側後座的乘客頭部及頸部承受的負荷。
智能MBUX系統
駕駛科技方面內置第二代MBUX系統，設有多達5個畫面，部分畫面採用OLED科技；可選配3D駕駛者顯示屏及虛擬實境抬頭顯示器，另外語音助手支援27種語言，互動更自然。可選配的Burmester 4D環迴音響系統，配備31個喇叭及8個震感裝置，座椅共振技術更可帶來聽覺按摩體驗。
選配的MBUX Interior Assist可使用頭頂控制面板中的攝像鏡頭及學習推算法，識別並預測乘客的指令及意圖，亦可透過分析頭部方向、手部移動及肢體語言來控制車輛功能。
可選配備ENERGIZING AIR CONTROL為污染及微塵感應器功能，可檢測空氣質量並將情況顯示於MBUX，車廂空氣過濾器連抗菌效能可將大部分可被吸入的有害污染物清除，幫助乘客保持健康。
359匹強勁馬力
規格方面，S 450 4MATIC配備自動G-TRONIC波箱，2999cc 6直列引擎，馬力359匹、EQ Boost額外輸出22匹馬力；最大扭力500Nm、EQ Boost額外輸出205Nm扭力，綜合油耗約9.3-8.1升/100公里。0-100km/h加速只需5秒，極速可達250km/h。意向價為$158萬，絕對是老闆車豪華之選。