平治發表全新CLA電動車 專有AI及新一代MBUX系統更智能

平治Mercedes-Benz日前在羅馬全球發布全新CLA電動車，煥然一新的外觀，加上全新傳動系統以及數碼MBUX Superscreen，決心擺脫EQ名字，作為平治史上最智能、最高效能的量產型號，為旗下電動車帶來一個新開始。

全新平治CLA

今代CLA的頭燈，與「兄弟」Smart有幾分相似，不過配上全新發光星標的水箱護罩和星形日間行車燈，相當有辨識度。與前一代相比，擁有長車輪軸距、短前後懸與車尾，運動感更強烈。車廂空間亦更大，設計靈感來自禪園設計，強調將一切簡化至本質。

純電動CLA是首款以全新Mercedes-Benz模組化架構打造，平台結合最新電池技術與800伏特系統，雙檔電動驅動單元，能源耗低至14.1-12.2 kWh/100km，CLA 250+可在10分鐘內充電達325公里，最大續航距離可達792公里。