平治發表全新CLA電動車 專有AI及新一代MBUX系統更智能

平治Mercedes-Benz日前在羅馬全球發布全新CLA電動車，煥然一新的外觀，加上全新傳動系統以及數碼MBUX Superscreen，決心擺脫EQ名字，作為平治史上最智能、最高效能的量產型號，為旗下電動車帶來一個新開始。
全新平治CLA
今代CLA的頭燈，與「兄弟」Smart有幾分相似，不過配上全新發光星標的水箱護罩和星形日間行車燈，相當有辨識度。與前一代相比，擁有長車輪軸距、短前後懸與車尾，運動感更強烈。車廂空間亦更大，設計靈感來自禪園設計，強調將一切簡化至本質。
純電動CLA是首款以全新Mercedes-Benz模組化架構打造，平台結合最新電池技術與800伏特系統，雙檔電動驅動單元，能源耗低至14.1-12.2 kWh/100km，CLA 250+可在10分鐘內充電達325公里，最大續航距離可達792公里。
更個人化及智能
今次更是首款運行專有平治AI增強系統(MB.OS)的車款，新一代MBUX更具個性化體驗和人車直觀互動，是汽車行業首個同時整合Microsoft和Google AI的系統。晶片至雲端架構可透過空中下載技術保持更新，亦能隨選預約娛樂或駕駛輔助功能，語音命令亦有AI加強回應。選配浮動的全寬MBUX超級屏幕，橫跨整個前座，行車資訊及操控體驗都會大大提升。
在設計上注重可持續性，碳足跡相比燃油前身減少了40%，用上更多環保回收物料，在供應鏈和充電過程中亦有二氧化碳減排措施，碳足跡可減少至三分之二。現時暫時未有發售資訊及車價，有興趣可密切留意最新報道。