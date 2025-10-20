熱門搜尋:
科技
2025-10-20 11:21:27

平治純電動CLA銅鑼灣街頭展覽　特設主題咖啡店、周末表演

平治於銅鑼灣百德新街舉行期間限定純電動CLA展覽。

平治由即日起至10月27日於銅鑼灣百德新街Fashion Walk舉辦全新純電動CLA街頭展覽，展出兩部全新純電動CLA，包括CLA 250+及由本地創意組合OFFGOD:TATE設計的CLA 350+ 4MATIC藝術車，可近距離感受CLA的魅力。
 

銅鑼灣街頭展出鮮紅色一部平治CLA 250+。 由OFFGOD:TATE設計的CLA 350+4MATIC藝術車相當有個人風格。 OFFGOD:TATE以CLA為靈感而設計的巨型雕塑《DriveBone》。 盲盒自動販賣機有限定平治精品。 Hypebeans推出一款CLA靈感特調咖啡。

車迷必抽盲盒飲啡

街道展覽有兩部車可以觀賞之外，更設置OFFGOD:TATE的巨型雕塑《DriveBone》，可以隨意打卡。展覽期間週末（10月25–26日）更有本地樂隊「WANTAMNAM 我地希望」現場音樂演出，另設有創意魔術及快閃街頭舞蹈表演。

同場亦設有盲盒自動販賣機，hello恒隆商場獎賞計劃琥珀及紅寶會員消費滿指定金額即可換領。此外平治與潮流咖啡品牌Hypebeans合作，由即日起至11月16日推出限定的CLA主題咖啡店，以紅色設計貫穿整體空間，並推出一款CLA靈感特調咖啡，無論是車迷還是啡迷都不能錯過！ 

領航「驅」域：全新平治CLA 街頭展示
地點：銅鑼灣百德新街Fashion Walk
日期：即日起至10月27日 

CLA主題Hypebeans咖啡店
地點：銅鑼灣百德新街27-47號地下15A號舖
日期：即日起至11月16日
營業時間：星期一至五10am-8pm；星期六及日10am-9pm

