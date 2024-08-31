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科技
2024-08-31 16:00:00

平治電動G-Class抵港！ 292萬G 580Ee特別版

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平治G 580Ee電動大G登場，EDITION ONE特別版售價為$2920000。

平治G 580Ee電動大G登場，EDITION ONE特別版售價為$2920000。

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平治G-Class這部經典越野車，電動版G 580Ee終於正式抵港，保留G-Class的傳統特色，純電力驅動配上更強勁的越野性能。EDITION ONE為期間限定特別型號，以$2920000上市，一睹真身的確極為粗獷有型，而且充滿細節設計。

電動G-Class配上黑色面板的鬼面罩。 電動G-Class尺寸為4624x19318x1986毫米，份量十足。 車尾設有儲物盒。 儲物盒可放小物。 20吋AMG合金輪圈內有藍色煞車卡鉗。 門把手按鈕飾有G標誌。 車門內的徽章裝飾。

電動大G特別版

G 580Ee有黑色面板的鬼面罩，加上略微凸起的引擎蓋、位於後輪拱延伸部分的「氣簾」，以及行李箱門上的設計盒，都是G 580Ee獨有設計。

EDITION ONE型號有5種漆面色調選擇，展出的鮮艷磨砂藍MANUFAKTUR south sea blue magno極搶眼，車身的保護組件設有藍色裝飾條的嵌件，煞車卡鉗同樣為藍色，並飾有Mercedes-Benz字樣。後座車門的儲物盒選用了黑色及車身顏色。射燈藏於後鏡，可將「Stronger Than Time」字樣照射到路面上。 

特別版已包含AMG Line及Night Package的各項功能，其中包括塗以亮光黑色漆面、20吋AMG合金輪圈、飾有G標誌的門把手按鈕、銀色踏板，並有藍色碳纖維裝飾元素及藍色縫線等。

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G-TURN可原地360度自轉完整兩圈。 具有觸控式控制功能的12.3吋駕駛者及媒體顯示屏，內置MBUX系統。 中控台設有OFFROAD COCKPIT按鈕，一按使用越野功能。 可看到越野駕駛期間的數據概覽及車輛功能，包括輪胎壓力和溫度等。 車廂空間闊落舒適，設有Burmester 3D環迴音響系統。 續航距離491公里，具備DC快速充電系統。

強勁越野性能

G 580e車輪附設4個獨立控制電動馬達，總輸出馬力最高可達587匹，總扭力最高為1164Nm，0至100km/h只需4.7秒，最高車速為180km/h。配備由12個電池模組組成的116kW鋰電池,續航距離491公里，DC快速充電系統從10%充電到80%只需約32分鐘。並有厚度26毫米的車底板保護裝置保護底部電池。

越野功能包括LOW RANGE低檔越野減速，原地360度自轉G-TURN、控制個別車輪的驅動扭力G-STEERING功能、三段速的智能Offroad Crawl。還有高達45度的爬坡能力、可涉水最深可達850毫米，比汽油版G-Class深150毫米。虛擬差速鎖可測量每個車輪的扭力，提供最強的牽引力和靈活性。

特製音效及顯示

獨特的駕駛音效G-ROAR，是基於G-Class的V8音效而製作，更有各種駕駛模式不同的音效。「aura」和「event」音效包括上車、打開及關上車門、開啟和關閉馬達，以及到達目的地等。

全新的OFFROAD COCKPIT提供越野駕駛期間的數據概覽及車輛功能，包括人工地平儀、指南針、高度、轉向角和扭力，以及輪胎壓力和溫度。啟用360° 鏡頭和「透明引擎蓋」功能，可透過虛擬檢視畫面，讓駕駛者查看車頭下方的情況。車道圖像可協助駕駛者選擇最佳的行車路線，如山頂、路堤和窪地，可準確地評估這些路況。

EDITION ONE設有現貨，同時亦有G500及Mercedes-AMG G63兩個型號，有興趣不妨睇睇。

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