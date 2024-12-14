平治EQV電動7人車改雙趟門　新內外設計兼升級MBUX多媒體系統

全新平治EQV帶來全新設計、升級的舒適設備、智能數碼網絡和先進的駕駛輔助系統。

平治推出小改款EQV，這款7座私家商用車和乘用車，帶來全新的車頭設計和車尾的全新設計標識、新車漆顏色和輪圈設計。車廂內亦有更精緻的設計，搭配高科技外觀和眾多舒適設備。

全新EQV的「新面孔」將V-Class的經典鍍鉻鬼面罩與EQV的前衛黑色面板元素相結合，頭燈、帶鍍鉻邊框的鬼面罩和車牌位於一個大黑色高光表面上。全新EQV配有中央星標及MULTIBEAM LED頭燈，車尾的LED燈燈光輪廓加深。亦有新設計的後車窗、刻有Mercedes-Benz字樣的鍍鉻裝飾條及帶有新LED煞車燈的擾流板。新增4種車漆顏色，總共有12種外觀顏色可供選擇。

闊落車廂配新中控台

全新的寬型儀表板配備兩個12.3吋顯示屏，另有全新的扁平圓形冷氣出風口，儀表板上的大面板採用深灰色開孔橄欖木紋及深色鋁材，還配備64種顏色的氣氛燈。全新一代軚盤配備觸控式手部檢測，另設觸控控制面板，滑動和點擊輕鬆操作儀表板和中央顯示屏。

中排座椅有傾斜功能、背部按摩、空調、頭部、腿部和腳部支撐，為乘客帶來舒適享受，有3個按摩級別和3個空調級別。扶手上配備杯架、USB-C接口和內置手機托盤。長陣版EQV的第二排座椅標準配備豪華座椅，而超長陣版則標準配備獨立座椅。

三人座椅的外側右側座位可向前摺疊或單獨拆卸，以便放置大型行李或運動器材。第三排可以配備躺椅作車中泊。左右兩側趟門亦是標配，方便多位乘客同時進出。