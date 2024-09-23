平治Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV　新造型微混能轎跑

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV小改款，現已接受預訂。

Mercedes-AMG推出小改款GLC 43 4MATIC Coupé 及 GLC 43 4MATIC SUV，現已接受預訂。專屬的AMG鬼面罩及配飾，加上電動化AMG 2.0L 4缸引擎，配備電動增壓器，有汽油車的便利和電動化加速及動力。

越野或斜背任君選擇 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV外觀作出少量改動，全新LED頭燈設計，配上專屬的 AMG鬼面罩、採用噴射翼設計的AMG前裙腳和AMG後裙腳，感覺更加動感有霸氣。兩車最大分別是車身線條，Coupé有跑味更重的斜背，SUV後座空間感更高而且尾箱容量更大，各有優點。 Coupé亦能自選個人化配備，包括更型格的AMG車身夜間套裝，車身元素採用高亮黑色處理，還有深色鍍鉻設計細節的AMG夜間套裝 II及 MANUFAKTUR high-tech silver magno metallic噴漆等。