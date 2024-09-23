平治Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV　新造型微混能轎跑

Mercedes-AMG推出小改款GLC 43 4MATIC Coupé 及 GLC 43 4MATIC SUV，現已接受預訂。專屬的AMG鬼面罩及配飾，加上電動化AMG 2.0L 4缸引擎，配備電動增壓器，有汽油車的便利和電動化加速及動力。
越野或斜背任君選擇
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV外觀作出少量改動，全新LED頭燈設計，配上專屬的 AMG鬼面罩、採用噴射翼設計的AMG前裙腳和AMG後裙腳，感覺更加動感有霸氣。兩車最大分別是車身線條，Coupé有跑味更重的斜背，SUV後座空間感更高而且尾箱容量更大，各有優點。
Coupé亦能自選個人化配備，包括更型格的AMG車身夜間套裝，車身元素採用高亮黑色處理，還有深色鍍鉻設計細節的AMG夜間套裝 II及 MANUFAKTUR high-tech silver magno metallic噴漆等。
車廂設計細緻
車內飾亦進一步提升了設計美感，有AMG配飾、平底跑車軚盤、鮮紅安全帶等細節，座椅採用皮革材質，更加高貴舒適。設計精緻的中控台，配上11.9吋巨型觸控螢幕，內置AMG專屬MBUX介面。
兩車一樣有AMG 2.0L 4缸引擎，配備電動增壓器。 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé為四輪驅動，在6,725 rpm時可產生421匹馬力，並在5,000 rpm時達到500Nm的峰值扭力，並能帶來額外14匹短暫增壓，0至100 km/h加速只需4.8秒。
同時亦有後輪轉向、配備濕式起步離合器的AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱、AMG RIDE CONTROL懸掛系統及自適應可調式避震器，以及AMG Real Performance Sound，有平衡和強力兩種澎湃聲效。Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV標準全輪驅動、主動式後軸轉向、快速換檔波箱。
GLC 43 4MATIC Coupé及GLC 43 4MATIC SUV售價分別為$1065000起及$999000起，即日起接受預訂。