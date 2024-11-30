平治The Ultimate So AMG Experience　試坐車手駕駛AMG極速賽車體驗

平治於九龍啟德郵輪碼頭舉辦The Ultimate So AMG Experience。

平治由即日起至12月1日於九龍啟德郵輪碼頭舉辦The Ultimate So AMG Experience，這個活動以經典的Mercedes-AMG為主題，全場充滿熱血賽車速度感，雖然只限受邀人士出席，從相片中都可感受到AMG的獨有魅力。

AMG車款晒冷 活動現場展出8款Mercedes-AMG車款，包括全新AMG GT 63 4MATIC+ Coupé、全新AMG CLE 53 4MATIC+ 開篷跑車，還有AMG G 63、AMG GLC 43 4MATIC Coupé、AMG GLC 43 4MATIC、AMG CLA 35 4MATIC Coupé FL，以及電動型號AMG EQE SUV 53 4MATIC+及AMG EQE 43 4MATIC，可以逐一細看每部細緻精湛的跑車工藝。

歐陽若曦親自駕駛 平治更邀請了3位Craft-Bamboo Racing的專業車手，在啟德郵輪碼頭「落場」駕駛AMG GT 63及 AMG C 63 SE，在場記者更有機會坐上副駕，親身感受兩部跑車的極速性能。坐上由歐陽若曦駕駛的AMG GT 63，在直路及彎位賽道上風馳電掣，感受超高速加油、片彎強橫但穩定，雖然見他輕鬆控制，首次真實體驗賽車的超強推背感及刺激性，令人熱血沸騰。

AMG賽車魂 場內還展出Mercedes-AMG的歷史牆，講述品牌在賽車史上的重要時刻；一部剛剛征戰完澳門格蘭披治賽車的AMG GT3跑車，近距離欣賞真正跑車的姿態；還有賽車模擬遊戲、精品商店等，絕對是車迷天堂。