平玩智能戒指 Momax 1-Sense 全面健康監測

Momax 1-Sense智能戒指有兩款，外形稍有分別，Active黑色微晶鋯納米陶瓷版本具備5 ATM防水等級，能夠承受最深50米的水壓，游泳淋浴都可用。深灰色不銹鋼版本則擁有IP68防塵防水等級，可在1.5米水深浸泡最長30分鐘。重量僅4.5至5.5克，只有約2.5mm厚並設有5個尺寸，輕巧纖細佩戴舒適。

健康運動睡眠數據

智能戒指配合Momax Sense App能做到多方面健康指標管理，包括心率監測，以達到專業醫療設備級別的精確度捕捉心跳率，亦可測量心率變異度（HRV），並以心跳速率變化程度評估自律神經系統的平衡與健康狀況；亦可測血氧飽和度及皮膚溫度，檢測早期發燒或壓力的徵兆。

融入日常生活的運動監測，隨時隨地監測步數、消耗的卡路里和運動表現。最重要是可作全面睡眠分析，包括深度睡眠、快速眼動睡眠、總睡眠時長及呼吸質量等，整合成個性化的修復報告，了解自己的睡眠質素。