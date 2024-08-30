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科技
2024-08-30 04:30:27
日報

平玩細摺雙螢幕 新一代motorola razr 50上市

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motorola razr 50

motorola razr 50的3.6吋外螢幕，可直向及橫向使用各應用程式。

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手機界進入摺機時代，多個品牌都都迎來全新大細摺。Motorola最新推出motorola razr 50及ultra，外形設計時尚吸睛，前者入門價只需$5,699，有齊內外螢幕及多種實用功能，可惜就是內置的google gemini AI功能香港暫未支援。

motorola razr 50 motorola razr 50

3.6吋外屏實用

motorola razr 50規格雖不及進階的ultra，但實際上已很夠用。配備90Hz更新率、最高亮度1,700nit的3.6吋外螢幕，比ultra及其他細摺相比略小，勝在可上下左右旋轉使用。外螢幕可自訂主畫面及鎖定畫面，亦能直接使用多種應用程式，內置相機、訊息及遊戲以外，第三方App如YouTube、Google相簿、Gmail、地圖及Spotify等都可以外屏控制。

內屏則為6.9吋FHD+ pOLED螢幕，120Hz更新率，視覺效果明亮，同時配備Dolby Atmos空間音效。升級的水滴形轉軸鉸鏈設計，通過60萬次的摺疊測試，打開合上手感順滑。Corning Gorilla Glass Victus防跌防刮，兼有IPX8級防水，保護性相當高。
 

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motorola razr 50 motorola razr 50

多玩法相機

razr 50後置雙鏡頭，50MP主相機鏡頭及13 MP超廣角微距鏡頭，雖然缺乏ultra的遙距鏡頭及AI功能，不過同樣有好玩的拍貼模式、雙鏡頭拍攝以及90度打開開始攝錄等功能。Flex View模式可使用相機預覽及可愛動畫，影相後更有moto ai自動執相。

內置4,200mAh大容量電池，並支援30W TurboPower快充及15W無線充電。搭載4nm MediaTek Dimensity 7300X處理器，增強AI運算能力。軟件平台Hello UX已預設了生態系統連接Smart Connect、兒童模式Family Space、可隨時斷開連接的Moto Unplugged及安全設置Moto Secure。motorola razr 50現已於衛訊及csl發售，建議零售價$5,699。

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