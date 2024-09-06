平玩蔡司鏡頭AI功能 vivo V40 5G 高質攝影

手機鏡頭配置越見專業，國產品牌vivo與蔡司合作，推出香港首部配置蔡司光學鏡頭的vivo V40 5G智能手機。5,000萬像素蔡司全主攝鏡頭，加上多種蔡司鏡頭風格，手機都可拍出大機質素。
頂級相機配置
V40 5G搭載了由vivo與蔡司聯合研發的專業影像系統，5,000萬像素蔡司1/1.56英吋GNJ感光元件主攝鏡頭、5,000萬像素蔡司f/2.0光圈及119°超廣角鏡頭、5,000萬像素vivo AI人眼自動追焦自拍鏡頭，配備Flick超高速對焦感應器。
主攝鏡頭比上一代提升2.8倍的進光量，有效減少低光源或手震模糊情況。內置7種經典蔡司鏡頭風格，包括虛化旋焦效果的Biotar、虛化柔和的Sonnar、效果自然平衡的Planar、淺景深的Distagon、模擬電影鏡頭的耀斑效果及Cinematic風格虛化等，影相拍片均可用。「蔡司多焦段人像」功能更支援24mm風景人像、35mm街頭人像及50mm經典人像3種焦段。
AI人像及擦除功能
升級3D AI柔光人像系統，可透過智慧色溫調節功能進行色溫補光及亮度，呈現自然柔和的膚色和光影效果。3D識別面部光線技術能提升33%進光量，另有美食拍攝功能，提供6種預設風格及3D虛擬補光系統。柔光環可作補光燈及靈動燈，有通知提醒、自拍倒數、音樂同步等用途。新增AI擦除功能，能一鍵消除照片中的路人或障礙物，同時自然地修復背景。
輕巧堅固防水防塵
機身厚度僅7.58毫米，重量190克，採用磐石緩震結構，螢幕有Schott Xensation α玻璃保護，另有鋁合金加固及雙子星鏡頭金屬邊框，抗摔抗衝擊能力提升。備有IP68及IP69防水防塵、支援80W超快閃充的5,500mAh大電量藍海電池。
搭載Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3處理器，加上VC均熱板散熱系統，12GB+12GB RAM內存融合技術，最高512GB儲存空間，售價$4,298。
查詢：8009 06821