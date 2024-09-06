平玩蔡司鏡頭AI功能 vivo V40 5G 高質攝影

頂級相機配置

V40 5G搭載了由vivo與蔡司聯合研發的專業影像系統，5,000萬像素蔡司1/1.56英吋GNJ感光元件主攝鏡頭、5,000萬像素蔡司f/2.0光圈及119°超廣角鏡頭、5,000萬像素vivo AI人眼自動追焦自拍鏡頭，配備Flick超高速對焦感應器。

主攝鏡頭比上一代提升2.8倍的進光量，有效減少低光源或手震模糊情況。內置7種經典蔡司鏡頭風格，包括虛化旋焦效果的Biotar、虛化柔和的Sonnar、效果自然平衡的Planar、淺景深的Distagon、模擬電影鏡頭的耀斑效果及Cinematic風格虛化等，影相拍片均可用。「蔡司多焦段人像」功能更支援24mm風景人像、35mm街頭人像及50mm經典人像3種焦段。

AI人像及擦除功能

升級3D AI柔光人像系統，可透過智慧色溫調節功能進行色溫補光及亮度，呈現自然柔和的膚色和光影效果。3D識別面部光線技術能提升33%進光量，另有美食拍攝功能，提供6種預設風格及3D虛擬補光系統。柔光環可作補光燈及靈動燈，有通知提醒、自拍倒數、音樂同步等用途。新增AI擦除功能，能一鍵消除照片中的路人或障礙物，同時自然地修復背景。