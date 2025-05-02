平玩AI功能水底攝影 OPPO Reno13 F 中階手機實試

OPPO Reno13 F(右)及OPPO Reno13 Pro(左)外形相似。

人工智能日漸普及，AI功能已不是高階手機專利，中價位級數都已配備實用的AI功能。OPPO Reno13 F 5G有齊AI影像技術及智能助手，IP69、IP68、IP66三重防塵防水性能為賣點，而且可與iPhone輕鬆互傳，作為副機都不失禮。

OPPO Reno13 F配備三鏡頭包括50MP主鏡、8MP超廣角及2MP微距鏡頭。

OPPO Reno13 F 5G為早前推出的OPPO Reno13 Pro平價版，雖後者規格較佳，但兩機外形相似，同樣有薄霧紫如蝴蝶形紋理的效果，機身僅重192克、厚度7.76毫米，拿上手纖薄輕巧。6.67吋AMOLED屏幕非曲面設計，不過都有120Hz刷新率及高達2100nits峰值亮度。 搭配Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，足以應付智能AI螢幕翻譯、 AI文案生成與文章摘要及錄音摘要等功能，處理時間快捷準確。AI HyperBoost亦增強遊戲體驗，有TÜV手機遊戲S級認證，試打《決勝時刻》流暢不窒機。