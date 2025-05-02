平玩AI功能水底攝影 OPPO Reno13 F 中階手機實試

人工智能日漸普及，AI功能已不是高階手機專利，中價位級數都已配備實用的AI功能。OPPO Reno13 F 5G有齊AI影像技術及智能助手，IP69、IP68、IP66三重防塵防水性能為賣點，而且可與iPhone輕鬆互傳，作為副機都不失禮。
OPPO Reno13 F 5G為早前推出的OPPO Reno13 Pro平價版，雖後者規格較佳，但兩機外形相似，同樣有薄霧紫如蝴蝶形紋理的效果，機身僅重192克、厚度7.76毫米，拿上手纖薄輕巧。6.67吋AMOLED屏幕非曲面設計，不過都有120Hz刷新率及高達2100nits峰值亮度。
搭配Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，足以應付智能AI螢幕翻譯、 AI文案生成與文章摘要及錄音摘要等功能，處理時間快捷準確。AI HyperBoost亦增強遊戲體驗，有TÜV手機遊戲S級認證，試打《決勝時刻》流暢不窒機。
AI實用相機功能
配備5000萬畫素OIS主鏡頭、800萬超廣角及200萬微距鏡頭，前置3200萬畫素自拍鏡頭，最遠可拍271mm焦距。拍攝效果不算差，亦有大量菲林濾鏡、水印及貼圖等不同玩法。內置AI圖像助手包括AI Livephoto、AI超清像素、AI消除、AI去除動態模糊及AI去反光。去除玻璃反光效果不錯，亦是其他手機少有的AI功能之一，未來亦將提供AI動態生成及AI圖像重繪等新功能。
另一實用功能是可與iPhone互傳，只須在iPhone下載的O+ Connect App，即可以連接OPPO手機，如AirDrop般一鍵傳送相片及文件檔案。其他配置支援45W超級閃充的5800mAh大電池，IP69、IP68、IP66三重防水，可承受1.5米水深30分鐘浸泡及80°C高溫水濺測試，水下相機模式可直接在淡水之中拍攝。
比起Pro版本更多了一個擴充SD卡槽，而且價錢平一大截，12GB+256GB只需$2,599，性價比相當高。
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