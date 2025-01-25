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科技
2025-01-25 11:38:01

年宵買House of Marley黑膠碟機送喇叭耳機　MONDO透明耳機新款上場

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荔枝角《年宵有啲嘢》將有多款潮流音響產品發售。

荔枝角《年宵有啲嘢》將有多款潮流音響產品發售。

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行年宵都有得買影音產品？由《有啲嘢》主辦、《flu》協辦的室內年宵市集《年宵有啲嘢》，將於1月25日至28日假D2 Place TWO舉行，召集多個本地創作單位推出多款潮流新年產品、服飾及玩具，與及原創100％必中掟彩虹遊戲，可說是最另類最好玩年宵市集。

《年宵有啲嘢》最抵買是$1980的Revolution無線黑膠唱盤送喇叭及耳機。

《年宵有啲嘢》最抵買是$1980的Revolution無線黑膠唱盤送喇叭及耳機。

年宵限定黑膠入門組合優惠

來自美國、並由雷鬼音樂教父Bob Marley後人創立的音樂品牌House of Marley也會登陸市集，更有年宵特別優惠：購買$1980的Revolution無線黑膠唱盤即送Uplift喇叭（價值$980）及品牌藍牙耳機，相當抵玩，只有5套要搶！

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MONDO On-Ear Freestyle耳機最新合作版本，多了皮革點綴更有質感。 GOOPiMADE “8SE-01M” MONDO “G-ECHO” 耳機造型夠晒Y2K。

潮流耳機MONDO兩大機型

來自瑞典的音樂品牌MONDO，以透明機身、復古外形為賣點，親民定價更是潮人必有配襯單品。今次與本地皮革單位Noblecraft合作，為MONDO On-Ear Freestyle耳機設計出利用原色皮革版本。如已有耳機，也可單獨購買此全新皮革配件。

早前甫推出就賣斷市的GOOPiMADE “8SE-01M” MONDO “G-ECHO” Headphone ，在本次市集有現貨，並以原價發售，數量極罕。

荔枝角D2 Place《年宵有啲嘢》於1月25日開始。 市集限定產品包括Katol英文卡紙揮春、Giligulu杯墊、Kero 「福」磁石揮春及網紅團體flu x YES!Card珍藏復古卡等。 香港創意單位ARTDICTED的玩具藝術品。

《年宵有啲嘢》

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期地下
開放日期及時間：
1月25至27日　2pm - 9pm
1月28日　3pm - 12:15am

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