年宵買House of Marley黑膠碟機送喇叭耳機　MONDO透明耳機新款上場

行年宵都有得買影音產品？由《有啲嘢》主辦、《flu》協辦的室內年宵市集《年宵有啲嘢》，將於1月25日至28日假D2 Place TWO舉行，召集多個本地創作單位推出多款潮流新年產品、服飾及玩具，與及原創100％必中掟彩虹遊戲，可說是最另類最好玩年宵市集。
年宵限定黑膠入門組合優惠
來自美國、並由雷鬼音樂教父Bob Marley後人創立的音樂品牌House of Marley也會登陸市集，更有年宵特別優惠：購買$1980的Revolution無線黑膠唱盤即送Uplift喇叭（價值$980）及品牌藍牙耳機，相當抵玩，只有5套要搶！
潮流耳機MONDO兩大機型
來自瑞典的音樂品牌MONDO，以透明機身、復古外形為賣點，親民定價更是潮人必有配襯單品。今次與本地皮革單位Noblecraft合作，為MONDO On-Ear Freestyle耳機設計出利用原色皮革版本。如已有耳機，也可單獨購買此全新皮革配件。
早前甫推出就賣斷市的GOOPiMADE “8SE-01M” MONDO “G-ECHO” Headphone ，在本次市集有現貨，並以原價發售，數量極罕。
《年宵有啲嘢》
地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期地下
開放日期及時間：
1月25至27日 2pm - 9pm
1月28日 3pm - 12:15am