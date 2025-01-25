年宵買House of Marley黑膠碟機送喇叭耳機　MONDO透明耳機新款上場

荔枝角《年宵有啲嘢》將有多款潮流音響產品發售。

行年宵都有得買影音產品？由《有啲嘢》主辦、《flu》協辦的室內年宵市集《年宵有啲嘢》，將於1月25日至28日假D2 Place TWO舉行，召集多個本地創作單位推出多款潮流新年產品、服飾及玩具，與及原創100％必中掟彩虹遊戲，可說是最另類最好玩年宵市集。

《年宵有啲嘢》最抵買是$1980的Revolution無線黑膠唱盤送喇叭及耳機。

來自美國、並由雷鬼音樂教父Bob Marley後人創立的音樂品牌House of Marley也會登陸市集，更有年宵特別優惠：購買$1980的Revolution無線黑膠唱盤即送Uplift喇叭（價值$980）及品牌藍牙耳機，相當抵玩，只有5套要搶！

潮流耳機MONDO兩大機型

來自瑞典的音樂品牌MONDO，以透明機身、復古外形為賣點，親民定價更是潮人必有配襯單品。今次與本地皮革單位Noblecraft合作，為MONDO On-Ear Freestyle耳機設計出利用原色皮革版本。如已有耳機，也可單獨購買此全新皮革配件。

早前甫推出就賣斷市的GOOPiMADE “8SE-01M” MONDO “G-ECHO” Headphone ，在本次市集有現貨，並以原價發售，數量極罕。