廚餘機點揀最省錢？三種機型大不同 最方便、最環保原來係呢種

相信大家近期對環保議題的關注度提高了不少，不論是實行中的即棄塑膠管制，還是剛宣布了暫緩推行的垃圾徵費計劃，都跟我們的日常生活息息相關。而政府為了鼓勵社會大眾從源頭減廢，都在18區設置了一共449部廚餘回收機。但由於使用的人數開始增加，經常都會有滿溢的情況。如果將廚餘暫存在家的時候，亦很容易引申其他衛生問題，所以近來廚餘機的詢問熱度都逐漸提升呀！ 目前香港市面上可以選購的廚餘機主要分為以下3大類型，分別是：乾燥式、生物分解式、粉碎型。

乾燥式廚餘機 它的原理是透過高溫烘乾，消毒並抽走廚餘的水份和抑制異味，然後再磨研攪碎成小顆粒、粉狀，能夠，能大大減少廚餘體積。它的好處是機身體積較細，適合香港地寸金尺土的地方，而且免安裝、操作使用簡單。不過要留意，經過處理的廚餘，未必全部都可以當作肥料，最方便的做法就是直接丟棄。 生物分解式廚餘機 它的原理是利用微生物，經發酵將廚餘分解成水與二氧化碳，最後再轉化成有機肥料。它最大的優點是在三款廚餘機之中 ，用電量最少、最安靜及最環保，真正地實現零污染。不過機身體積相對就大一點，而且處理時間都比較長 ，由 6 小時到 24 小時不等。 粉碎型廚餘機 這種下水道式廚餘機要先安裝在廚房鋅盤的下面，使用時要打開水龍頭，然後將廚餘倒入排水口 ，處理器就會將廚餘磨成顆粒或者粉末，最後再順水流排出，毋須額外的處理。由於沒有容量上的限制，所以挺適合多人家庭，可以輕鬆、即時地處理廚餘。它最大的優點就方便快捷，高階型號更加可以處理骨頭和貝殼類等硬物。不過這種廚餘機運轉時會產生一定的音量，而且需要由專業人士上門安裝，亦要注意大廈有沒有相關的限制，同時都要考慮到水管堵塞的風險。



4 大考慮要點 1.容量 首先第一點就是容量和體積，每個人平均每日的廚餘量大約是 300-400g，視乎家庭人數和飲食習慣再作評估，如果以 4 人家庭使用的話 ，最好選擇一台容量有 2L 起的廚餘機。另外乾燥式廚餘機運作時會釋出熱能，部分型號可能需要預留一些空間散熱。 2.處理能力 一般來說，廚餘機可以回收的種類包括穀物類、蔬果類、肉類 ，不論是生、熟、食剩或變壞的食物都可以；而不可以回收的主要是太硬和太大的東西，好像是貝殼、蟹蓋、榴槤殼、粟米芯，或者大型家畜類的骨頭，比如牛骨和豬骨，都不太建議放進去，因為會對機身內部造成損耗、影響效能。亦都要留意，部分廚餘機是不可以放湯和粥這類太多水分的食物，以及一些殘渣類像是中藥渣、咖啡渣、茶葉渣等。 3.氣味及噪音 現在市面上的廚餘機為了減少異味的出現，都加入了各種除臭濾網及技術，只要正確地使用、定期更換濾網，都可以消除大部分的氣味。至於噪音方面，乾燥式廚餘機在處理比較硬的東西，例如是雞骨或者小的豬骨時，就會偶爾聽到咔咔聲，大約是 60dB 左右。而粉碎型廚餘機運作時會聽到攪碎的聲音，不過處理時間相對短，所以噪音都不會長時間出現。 4.後續成本 乾燥式就需要定期更換濾網或濾芯；生物分解式就需要添置微生物菌種；而粉碎型就要考慮到定期維護的費用。雖然廠商表示正確地使用是不會有堵塞問題，但都不排除有這個風險，後續處理需要些時間和金錢都值得我們衡量一下。

