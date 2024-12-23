廣汽明星保姆車搶灘香港市場 安全、舒適、經濟實惠三大優勢吸睛

Kool Car總經理鄭永昌指， 現在的國產品牌在各方面逐漸超越歐美品牌， 廣汽E9 PHEV的驚人續航力達1,032 公里，實力可見一斑。

愈來愈多國內汽車品牌來港「插旗」，最新主角屬於廣汽集團（GAC MOTOR），引進全港首款插電混能旗艦MPV E9 PHEV，以「豪華商務」及「明星保姆車」為賣點，憑藉卓越的安全性、舒適性和經濟實惠的特點，吸引眾多消費者，特別是希望從傳統燃油車轉型的車主。歌后容祖兒更親身體驗並推薦該車款，為其市場影響力再添一筆。

E9 PHEV的混合動力系統實現了驚人的1,032公里續航，相當於從香港直達武漢還有餘量，其油箱容量為 56 升，在滿油和滿電的情況下輕鬆解決了純電車可能帶來的「里程焦慮」，也符合環保理念。這種靈活性特別適合需要長途及日常出行的商務人士與明星和經紀公司，提供穩定可靠的出行體驗。目前E9 PHEV的配置分為兩個版本，頂配版和中配版。以頂級配置為例，配備按摩座椅和電子避震系統等，車內環境堪比豪華會客廳。值得一提的是，該車在靜止狀態下可依靠電池供電，保持空調運行。這一功能不僅解決了香港「停車熄匙」的法規限制，也為各老闆和明星提供高私密性和舒適體驗。

E9 PHEV優點

長途需求：適合頻繁往返香港與大灣區城市如深圳、廣州的用戶，高續航能力大幅減少加油和充電次數。

司機友好設計：許多老闆在選擇車輛時，也會顧及到司機的需要，讓司機在等待時有更好的休息，這既提升了效率，也體現了對司機的關愛。

靈活應用場景：無論是日常代步、商務接待，還是靜止狀態下使用空調等特定需求，E9 PHEV都能從容應對。

價格親民 性價比高

於2024年12月31日前，E9 PHEV提供早鳥價59.9萬港元，低於同級車型Toyota Alphard。同時，廣汽為E9 PHEV提供整車5年或15萬公里 及三電8年或15萬公里的保養政策，凸顯了廣汽對產品品質的信心。