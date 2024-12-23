廣汽明星保姆車搶灘香港市場 安全、舒適、經濟實惠三大優勢吸睛

愈來愈多國內汽車品牌來港「插旗」，最新主角屬於廣汽集團（GAC MOTOR），引進全港首款插電混能旗艦MPV E9 PHEV，以「豪華商務」及「明星保姆車」為賣點，憑藉卓越的安全性、舒適性和經濟實惠的特點，吸引眾多消費者，特別是希望從傳統燃油車轉型的車主。歌后容祖兒更親身體驗並推薦該車款，為其市場影響力再添一筆。
E9 PHEV的混合動力系統實現了驚人的1,032公里續航，相當於從香港直達武漢還有餘量，其油箱容量為 56 升，在滿油和滿電的情況下輕鬆解決了純電車可能帶來的「里程焦慮」，也符合環保理念。這種靈活性特別適合需要長途及日常出行的商務人士與明星和經紀公司，提供穩定可靠的出行體驗。目前E9 PHEV的配置分為兩個版本，頂配版和中配版。以頂級配置為例，配備按摩座椅和電子避震系統等，車內環境堪比豪華會客廳。值得一提的是，該車在靜止狀態下可依靠電池供電，保持空調運行。這一功能不僅解決了香港「停車熄匙」的法規限制，也為各老闆和明星提供高私密性和舒適體驗。
E9 PHEV優點
長途需求：適合頻繁往返香港與大灣區城市如深圳、廣州的用戶，高續航能力大幅減少加油和充電次數。
司機友好設計：許多老闆在選擇車輛時，也會顧及到司機的需要，讓司機在等待時有更好的休息，這既提升了效率，也體現了對司機的關愛。
靈活應用場景：無論是日常代步、商務接待，還是靜止狀態下使用空調等特定需求，E9 PHEV都能從容應對。
價格親民 性價比高
於2024年12月31日前，E9 PHEV提供早鳥價59.9萬港元，低於同級車型Toyota Alphard。同時，廣汽為E9 PHEV提供整車5年或15萬公里 及三電8年或15萬公里的保養政策，凸顯了廣汽對產品品質的信心。
HYPTEC HT 鎖定年輕中產階層個性化設計
廣汽另外還最新推出旗艦型號HYPTEC HT，首次亮相便在電動 SUV市場上引起關注，憑藉個性化設計、多樣化配置、卓越續航能力，以及高性價比在各大展覽中獲得了不俗的銷量。HYPTEC HT定位清晰，針對年輕中產階層，特別是追求高品質生活並對車輛性能和設計有高要求的消費者。該車型提供鷗翼版和四門標準版兩種選擇，定價分別為33.98萬港元和26.88萬港元。
HYPTEC HT 的顏色設計極具亮點，共提供11種車身顏色和5種內飾顏色可供車主自行揀選，滿足消費者對個性化設計的強烈需求。其中，香檳粉紅色等特殊配色成為吸引年輕客群的一大亮點，進一步增強產品吸引力。
卓越續航與舒適設計 雙重保障出行體驗
HYPTEC HT在續航能力上同樣表現突出，按照 CLTC 標準測算，其最大續航達到600公里，充分滿足日常通勤及長途駕駛需求，內部空間與配置也是該款車的競爭力之一，採用5座位設計，前座椅更加入按摩功能，包括司機座椅在內，提升了駕駛及乘坐的舒適體驗。
HYPTEC HT優點
鷗翼版車門設計：科技感十足，方便乘客進出，消除傳統車門的限制。
內部豪華感：高級座椅材料與音響系統，營造奢華駕乘體驗，豪華感更勝同級車型。
舒適與實用兼備：寬敞空間搭配頂級電子設備，注重駕駛與乘坐的舒適性，特別適合高端用戶。
品牌信譽：廣汽品牌形象與歐洲品牌對比突出高端定位，增強消費者信心。
靈活型號選擇：提供鷗翼版和四門標準版，兼顧新穎設計和實用需求，滿足不同偏好。
廣汽代理商Kool Car搶佔市場最佳時機
代理商之一 Kool Car 已在觀塘和荃灣設立了兩間陳列室，為顧客提供試駕和全方位服務。Kool Car總經理鄭永昌指，公司目前代理廣汽四款車型，涵蓋了從經濟實惠的入門級車型至高性能旗艦車款。他表示，廣汽擁有超過20年與豐田和本田合資經驗，積累了深厚的技術實力與品質控制能力，其車輛以耐用性聞名，廣汽願意為旗下所有電動車提供8年全車保養，並針對電池和集成式電驅提供20萬公里的全面保養，這使其成為新能源汽車的熱門選擇，鞏固了消費者對廣汽品牌的信心。
Kool Car助力香港新能源車轉型 一換一計劃成關鍵突破
成立僅3年的Kool Car，最初以二手車、進口水貨車及汽車維修為主打業務，但在香港新能源車需求急劇增長的背景下，公司迅速轉型，成為電動車市場的重要參與者。如今，Kool Car不僅專注於電動車銷售，還配合「電動車一換一計劃」，幫助客戶從傳統燃油車平滑過度至電動車，解決了燃油車車主轉型的痛點。此外，當部分車主認為舊車仍有價值，不願參與「一換一計劃」的情況，公司也推出以舊換新服務，以市場價回收舊車，並將其作為購買新車的折扣。鄭永昌說，Kool Car不僅是賣車公司，更是一個提供從售前到售後全方位服務的平台。目標是為客戶打造無縫的電動車購車體驗，推動香港新能源車市場的全面發展。
荃灣陳列室地址：荃灣沙咀道1號環貿廣場地下Q-R舖
查詢：6250 1222
Kool Car官方網站